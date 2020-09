Wöginger: Auch Lehrlinge können nun an Betriebsratswahlen teilnehmen – Pensionserhöhung entlastet Menschen mit kleiner Pension

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher: Wichtige Beschlüsse für Alt und Jung im Ministerrat

Wien (OTS) - "In den Betrieben haben nun auch Lehrlinge die Möglichkeit, an Betriebsratswahlen teilzunehmen. Das ist ein wichtiges Signal und ein richtiger Schritt für die politische Teilhabe im Erwerbsleben." Das sagte heute, Mittwoch, ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher Abg. August Wöginger zum entsprechenden Beschluss im Ministerrat. Wöginger, früher selbst Betriebsrat, hat sich bereits seit langem für die Senkung eingesetzt: "Denn Wählen ist ein wichtiges Instrument der Mitbestimmung."

"Im heutigen Ministerrat wurde aber nicht nur für die junge, sondern auch für die ältere Generation ein wichtiger Beschluss gefasst", so Wöginger. "Eine weitere Maßnahme war die Pensionserhöhung, von der vor allem ältere Menschen mit kleinen Pensionen profitieren", so der Sozialsprecher weiter. Diese Erhöhung entlaste nicht nur gerade in diesen herausfordernden Zeiten die ältere Generation, sie werde auch zur Kaufkraftsteigerung beitragen, meint Wöginger.

Konkret werden kleine Pensionen bis 1.000 Euro um 3,5 Prozent angehoben, auch die Ausgleichszulage wird auf 1.000 Euro erhöht. Bei Pensionen über 1.000 Euro und bis 1.400 Euro wird die Erhöhung linear bis auf 1,5 Prozent abgeflacht. Bruttopensionen über 1.400 Euro erhalten die volle Inflationsanpassung von 1,5 Prozent bis 2.333 Euro, darüber gibt es einen Fixbetrag von 35 Euro monatlich. (Schluss)

