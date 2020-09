Intelligente Konnektivität: Huawei präsentiert ADN-Lösung

Huawei hat im Rahmen der Huawei Connect 2020 eine Autonomous Driving Network (ADN)-Lösung für Unternehmen vorgestellt, die eine Umsetzung automatisierter Services ermöglicht

Huawei plant die vollständige Einführung von KI in den Konnektivitätsbereich und den Aufbau von ADNs. Dadurch können sich Netzwerke von der einfachen Automatisierung zu einer Hyper-Automatisierung mit einer Mensch-Maschine-Kollaboration entwickeln. Wir rechnen auch damit, in drei Jahren konditional autonome Netze der Stufe 3, hochgradig autonome Netze der Stufe 4 in fünf Jahren und vollständig autonome Netze der Stufe 5 in sieben bis zehn Jahren zu erreichen. Lu Hongju, President Huawei General Development Department

Wien (OTS) - Auf der HUAWEI CONNECT 2020, die von 23. bis 26. September in Shanghai stattfand, stellte Huawei offiziell seine autonome Antriebsnetz (Autonomous Driving Network, ADN) - Lösung für Unternehmen vor. Diese zukunftssichere Lösung bringt Intelligenz in Netzwerke und integriert Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) vollständig in die Netzelement- (NE), Netz- und Cloud- Ebene. Als solche führt sie Unternehmensnetzwerke in die Ära des autonomen Fahrens und ermöglicht hyper-automatisierte digitale Dienste und Abläufe in allen Branchen.

Mit der fortschreitenden Entwicklung und Anpassung mobiler Internettechnologien der nächsten Generation, repräsentiert durch das Internet der Dinge (IoT) und 5G, nähern wir uns rasch einer intelligenten Welt, in der alle Dinge fühlen und intelligent sowie miteinander verbunden sind. Unternehmensnetzwerke weiten sich vom Büro bis zur Produktion aus, gehen von statischer Konfiguration über zu bedarfsgerechter Anpassung und wechseln vom Single-Domain-Management zu einer netzwerkweiten Zusammenarbeit. Darüber hinaus werden sich die Netzwerkgrenzen erweitern, die Eigenschaften der Netzwerkqualität wird sich steigern und der Betrieb und die Wartung (Operations and Maintenance, O&M) des Netzwerks wird eine qualitative Veränderung erfahren.

ADNs für agile Abläufe in Unternehmen

Laut der Global Industry Vision (GIV) 2025 von Huawei werden 97 Prozent der großen Unternehmen bis 2025 KI einsetzen. Unternehmensnetzwerke, die KI-Fähigkeiten integrieren, können die Grenzen der manuellen O&M-Effizienz überwinden und autonomes Fahren mit einem hohen Maß an Automatisierung und Intelligenz realisieren. Einmal aufgebaut, ebnen ADNs den Weg für digitale Service-Innovationen und agile Abläufe in Unternehmen.

Durch die vollständige Integration dreischichtiger KI-Fähigkeiten zielt die ADN- Lösung von Huawei darauf ab, ein sich selbst organisierendes, selbstheilendes und selbst optimierendes autonomes Netzwerk aufzubauen, das sich selbst weiterentwickeln kann. Dieses zukunftssichere Netzwerk beschleunigt die agile Innovation von digitalen Diensten, ermöglicht eine optimale Erfahrung mit Kundenservices und implementiert intelligente O&M von Unternehmensnetzwerken.

NE+KI: Die KI wird bei NEs eingesetzt, um digitale intelligente NEs zu schaffen. Auf diese Weise wird jedes NE und das gesamte Netzwerk mit präziseren Einsichten, Verarbeitungen und der Ausführung von Inferenzen ausgestattet.





Die KI wird bei NEs eingesetzt, um digitale intelligente NEs zu schaffen. Auf diese Weise wird jedes NE und das gesamte Netzwerk mit präziseren Einsichten, Verarbeitungen und der Ausführung von Inferenzen ausgestattet. Netzwerk+KI: KI wird verwendet, um das Netzwerkmanagementsystem (NMS) neu zu definieren. Durch den Aufbau eines digitalen Zwillings eines Netzwerks mittels eines intelligenten Management- und Steuerungssystems wird das Netzwerk dynamisch gesteuert und in einem geschlossenen Regelkreis verwaltet. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die automatische Bereitstellung, die Simulation vor und die Verifizierung nach einem Ereignis, die Vorbeugung und Vorhersage sowie die proaktive Optimierung.





KI wird verwendet, um das Netzwerkmanagementsystem (NMS) neu zu definieren. Durch den Aufbau eines digitalen Zwillings eines Netzwerks mittels eines intelligenten Management- und Steuerungssystems wird das Netzwerk dynamisch gesteuert und in einem geschlossenen Regelkreis verwaltet. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die automatische Bereitstellung, die Simulation vor und die Verifizierung nach einem Ereignis, die Vorbeugung und Vorhersage sowie die proaktive Optimierung. Cloud+KI: Netzwerk-KI-Schulungen und Modelldienste werden in der Cloud bereitgestellt. Die Softwaresysteme und KI-Modelle auf Geräten und in Netzwerken werden kontinuierlich aktualisiert, um die autonomen Fahrfähigkeiten zu verbessern. Infolgedessen wird das Netzwerk umso intelligenter, je mehr wir es nutzen.

Huawei ADN ist eine allumfassende Lösung, die aus intelligenten Campus-, IP WAN-, optischen Transport- und Datencenter-Netzwerkgeräten, iMaster NCE und iMaster MAE (intelligente Netzwerkmanagement- und -steuerungssysteme, die Management, Steuerung und Analyse integrieren) sowie zwei wichtigen Cloud-Service-Produkten (Netzwerk-KI-Dienst und Cloud Managed Network Service) besteht. Die Lösung zeichnet sich durch umfassende Innovationen in allen Szenarien, Systemarchitekturen, O&M Modellen und Betriebserfahrung aus.

Das nächste Jahrzehnt wird das goldene Zeitalter der künstlichen Intelligenz sein. Huawei ADN ermöglicht Unternehmen jeder Größe einen reibungslosen Übergang in die Ära des autonomen Fahrens und bringt intelligente Konnektivität in greifbare Nähe. Durch die Stärkung der intelligenten Konnektivität wird Huawei weiterhin mit allen Beteiligten aus allen Branchen zusammenarbeiten, um gemeinsam neue Maßstäbe zu setzen und neue Werte zu schaffen.

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen









