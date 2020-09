Sommet Education bestellt ein hochkarätiges Digital Board zur Förderung eines 3.0-Lernerlebnisses im Hospitality-Bereich

Lausanne (ots) - Sommet Education, das weltweit führende Netzwerk der erstklassigen Hospitality- und Kulinarik-Fachhochschulen Les Roches, Glion Institute of Higher Education und École Ducasse, setzt ein Digital Board bestehend aus hochkarätigen Experten ein. Ziel des Ausschusses ist die Förderung und der Ausbau des digitalen Unterrichtens und Lernens im Hospitality-Bereich für einen direkten, weltweit verfügbaren Mehrwert für die Studiengänge der Gruppe.

Für einen nachhaltigen Ansatz im Bereich des Digital Learning

Als Reaktion auf die gegenwärtig herrschende Pandemie ist es der Gruppe Sommet Education in den vergangenen Monaten gelungen, ihre Digitalisierung erfolgreich voranzutreiben.

Die digitale Transformation der Gruppe wurde von einer engagierten Arbeitsgruppe umgesetzt, deren Besetzung mit Experten aus den Bereichen der digitalen und der akademischen Welt dafür sorgte, dass die entwickelten Lösungen flexibel und mit akademischer Genauigkeit an die aktuelle Situation und die neuen Bedürfnisse der Studierenden angepasst wurden.

In den vergangenen Monaten wurde eine breite Palette an Lösungen mit folgenden Schwerpunkten entwickelt:

Erweiterung der Lernbereiche mit kontextbezogenen und massgeschneiderten Kursen: von spezifischen akademischen Themenreihen mit Fokus auf dem Krisenmanagement "Leading Hospitality Through Turbulent Times" bis hin zu den 5'000 Online-Zertifikaten, die auf der Online-Lernplattform FutureLearn ausgestellt und entwickelt wurden.

Angebot neuer Lernerfahrungen: mit einem einzigartigen phygitalen Bachelor-Studiengang, der On- und Offline-Erfahrungen kombiniert,

Flexibilität bei den Lernmethoden: Live-Übertragungen mit Replay-Funktion von Kursen auf der Online-Lernplattform, um sich an jede individuelle Situation anzupassen (Transportprobleme, verspätete Ankunft, Wunsch nach Aufarbeitung des Kursmaterials ...),

smarte Investitionen in Technik und Innovation mit virtuellen Campusbesichtigungen und Einschreibung sowie hochmodernen Innovationszentren für die Entwicklung neuer Technologien an den Studienstandorten Les Roches Crans-Montana und Marbella.

Entwicklung technologieorientierter Studiengänge: ein Master-Studiengang in Hospitality Strategy and Digital Transformation in Les Roches.

Sommet Education möchte diesen Wandel weiter vorantreiben und sowohl bei der Gestaltung der zukünftigen Ausbildungen im Hospitality-Bereich als auch bei der nachhaltigen Integration digitaler Lernmethoden und neuer Technologien in die Lehrpläne weiterhin die führende Rolle übernehmen.

Digital Board

Zweck des neu bestellten digitalen Ausschusses ist es, die Gruppe Sommet Education mit digitaler Expertise zu unterstützen, frische Ideen, Dienstleistungen, Produkte und Lösungen zur Digitalisierung der Standorte und Kurse einzubringen und die Digitalisierung in das Lernerlebnis der Studenten zu integrieren.

Das Digital Board kann sich auf die weltweit anerkannte Expertise seiner hochkarätigen Mitglieder stützen. Die ersten Mitglieder des Ausschusses sind Roberto Eggs, Chief Marketing and Operating Officer, Executive Board Member bei Moncler, Mathieu Lhomme, Strategic Transformation Officer bei Danone, Rajay Naik, CEO von Skilled Education sowie Olivier Younès, PhD, Founding CEO von EXPEN (www.expen.com) und Professor an der HEC Paris. Das Board ist bestrebt, während der gesamten Umsetzung seiner Ideen neue Mitglieder und Fachbereiche zu integrieren.

Durch die Weitergabe der Expertise und Erfahrung der Mitglieder des Digital Boards im Bereich der Business-Anwendungen neuer Technologien wird der Bildungssektor um einen bahnbrechenden und unkonventionellen Ansatz bereichert, der seine weitere Entwicklung und die Förderung neuer Talente begünstigen wird. Die Überlegungen, Ansichten, Vorschläge und Anregungen der Experten werden sich konkret in digitalen Dienstleistungen und Produkten niederschlagen, die in den Campussen und Lehrplänen der Bildungsstätten der Gruppe erprobt und umgesetzt werden können.

Anlässlich der Einsetzung des Digital Boards erläuterte Benoît-Etienne Domenget, CEO von Sommet Education: "In den vergangenen Monaten hat die Gruppe Sommet Education ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, sich an die Bedürfnisse ihrer Studenten anzupassen und ihre digitale Transformation voranzutreiben. Ich bin stolz darauf und freue mich sehr, so renommierte Experten bei uns begrüssen zu dürfen, die den bestehenden Lehrplänen zusätzliche Impulse und neue Ideen verleihen und das Lernerlebnis im Hospitality-Bereich insgesamt auf das Level 3.0 anheben werden."

Über Sommet Education

Die Gruppe Sommet Education ist ein erstklassiger Bildungsanbieter in den Bereichen Hospitality-Management und Kulinarik, der Studierenden eine einmalige Lernerfahrung bietet und die Talente der Erlebnisbranche von morgen ausbildet.

Ihre Hotelmanagement-Schulen, Glion und Les Roches, mit Studienstandorten in der Schweiz, in Spanien, China und Grossbritannien bieten Bachelor- und Master-Studenten aus über 100 Ländern eine Ausbildung auf der Grundlage des bewährten Schweizer Dual-Modells an, das akademische Wissensvermittlung und erfahrungsgestütztes Lernen in einem multikulturellen Umfeld kombiniert. Die Ausbildungsstätten für die Bereiche Kulinarik und Konditorei der École Ducasse bieten an drei Standorten in Frankreich sowie über Partnerschaften im Ausland sowohl Bachelor-Studiengänge als auch Kurse für Quereinsteiger, verschiedene Weiterbildungen und Privatkurse an.

