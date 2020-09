FPÖ – Graf: Der Corona-Wahnsinn und die schwarz-grüne Chaospolitik setzen sich auch an den Unis weiter fort

ÖVP soll im Parlament ihre Blockadehaltung für einen Wissenschaftsausschuss aufgeben

Wien (OTS) - „Der Corona-Wahnsinn und die schwarz-grüne Chaospolitik setzen sich auch an den österreichischen Universitäten weiter fort. So wurde die Uni-Wien-Ampel über Bord geworfen, die Grazer Uni hat hingegen eine eigene Corona-Ampel entwickelt und Minister Faßmann und die ÖH schicken einen Brief an die Studenten aus, indem sie appellieren, die Hygienestandards einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu verwenden“, so heute FPÖ-Wissenschaftssprecher NAbg. Mag. Dr. Martin Graf anlässlich des morgen beginnenden Studienjahrs, der einen „normalen Start“ ins Wintersemester ohne Maskenzwang und mit einer Präsenzlehre einforderte.

„Die von ÖVP-Minister erstellten zehn Corona-Gebote passen besser in die katholische Kirche als in den akademischen Bereich, denn unsere Studenten benötigen keinen Moralapostel á la Faßmann. Sie sind nämlich reif genug, um mit Eigenverantwortung durch diese Corona-Krise zu kommen. Der ÖVP-Bildungsminister sollte lieber dafür Sorge tragen, dass die Forschung an den Universitäten nicht behindert wird und das Ampelchaos endlich ein Ende findet“, forderte der FPÖ-Wissenschaftssprecher.

„Faßmanns Ministerium sollte lieber wieder zum Arbeiten beginnen, denn alle versprochenen Gesetzesvorhaben sind weiterhin offen. Ebenso soll die ÖVP im Parlament ihre Blockadehaltung für einen Wissenschaftsausschuss aufgeben. Der letzte Ausschuss tagte nämlich vor über drei Monaten und ginge es nach der ÖVP, soll der nächste erst im Dezember stattfinden“, kritisierte Graf.

