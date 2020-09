AKNÖ/WKNÖ: Anmeldung für Corona-Schnelltests für ArbeitnehmerInnen und Unternehmen ab morgen online und per Telefon möglich

Start im Bezirk Mödling – Eigene Teststation in Wiener Neudorf eingerichtet

St. Pölten (OTS) - Ab morgen, Donnerstag, den 1.Oktober, starten wie angekündigt die Corona-Schnelltests für ArbeitnehmerInnen und Unternehmen im Bezirk Mödling. „Wir schaffen damit Sicherheit für die Beschäftigten und die Unternehmen“, so Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer NÖ und Vorsitzender des ÖGB NÖ. „Durch die schnellen Testergebnisse herrschen Klarheit und Planbarkeit. Der Betrieb kann mit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich geführt werden“, so Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Das AMZ Arbeits- und Sozialmedizinisches Zentrum Mödling Gesellschaft m.b.H. übernimmt die operative Umsetzung der Corona-Schnelltests beim Pilotprojekt im Bezirk Mödling. Die Anmeldung ist morgen ab 9 Uhr möglich:

O online unter: https://www.amz.at/corona-schnelltests/

O telefonisch unter 0664/2678421

Danach erfolgt die Abklärung, ob die Testung von einem mobilen Testteam (beispielsweise auf dem Betriebsgelände) oder in einer eigens dafür errichteten Teststation in Wiener Neudorf durchgeführt wird. Bei den freiwilligen und für die ArbeitnehmerInnen kostenlosen Tests erfahren die Beschäftigten innerhalb von 15 Minuten, ob ein Verdachtsfall vorliegt. Nach der Auswertung der Daten aus dem „Pilot-Bezirk“ Mödling ist dann die Umsetzung der Corona-Schnelltests für ganz Niederösterreich geplant.

