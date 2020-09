Nachrichten in Zeiten von Corona: Vier ORF-DialogForen via Live-Stream

Anlässlich der Public-Value-Jahresstudie des ORF

Wien (OTS) - Die weltweite Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass die gesamte Bevölkerung unmittelbaren Zugang zu korrekter und zuverlässiger Information hat. Für Qualitätsmedien stellt sich daher die Frage: Erreichen sie die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, ihr Publikum? Sind ihre Nachrichten für alle Menschen relevant und verständlich? Gerade in der Flut digitaler Kommunikation und angesichts der Corona-Krise stellt sich die Frage der Medienqualität und ihrer Relevanz mit besonderer Dringlichkeit. Dieser und anderen Fragen gehen anlässlich des Erscheinens der ORF-Public-Value-Jahresstudie unter dem Titel „Informationsdeprivation, News-Avoiding – eine Herausforderung für Demokratie und öffentlich-rechtliche Medien“ vier ORF-Dialogforen am 5. und 12. Oktober 2020 nach.

Sechs Wissenschafter/innen aus Belgien, Deutschland, der Schweiz und Österreich präsentieren in dieser Reihe an Public-Value-Talks die Ergebnisse ihrer Analysen und sprechen mit weiteren Gästen. Die Diskussionsrunden werden via Live-Stream auf zukunft.ORF.at live übertragen und auf ORF III zeitversetzt ausgestrahlt.

Das sind die vier ORF-DialogForen und deren Gäste:

Montag, 5. Oktober 2020

18.00 Uhr

DialogForum: Anybody out there? Wer nützt welche Medien?

Mark Eisenegger, Universität Zürich

Susanne Hofer, Österreichische Gewerkschaftsjugend

Irina Oberguggenberger, ORF-1-Info

Thomas Steinmauer, Universität Salzburg

19.00 Uhr

DialogForum: News will find me! Digitale Mediennutzung auf dem Prüfstand

Thomas Baekdal, Baekdal Media

Beate Großegger, Institut für Jugendkulturforschung

Patrick Swanson, ZIB 100

Judith Denkmayr, Digital Strategy & Social Media

Montag, 12. Oktober 2020

18.00 Uhr

DialogForum: Content is King – Wege zum Publikum

Kevin Ebert, PULS, Bayerischer Rundfunk

Olaf Jandura, Universität München

Romana Nachbauer, CvD Ö3

Katja Rühle, Bauhaus-Universität Weimar

19.00 Uhr

DialogForum: What’s next? Medien in Corona-Zeiten

Hildegard Aichberger, Caritas

Stefan Gadringer, Universität Salzburg

Matthias Schrom, Chefredakteur ORF 2

Rosemarie Schwaiger, profil

Die ORF-Jahresstudie „Informationsdeprivation, News-Avoiding – eine Herausforderung für Demokratie und öffentlich-rechtliche Medien“ steht auf zukunft.ORF.at zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at