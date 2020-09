Arnoldner: Wien-weite türkise Großverteilaktion mit 30.000 „Sicher ist sicher“-Paketen

Neue Volkspartei Wien sorgt für mehr Corona-Sicherheit in der Stadt – Versorgung der Wienerinnen und Wiener mit Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel

Wien (OTS) - Der Countdown läuft – in 11 Tagen werden die Weichen für die Zukunft Wiens neu gestellt. Dazu hat die neue Volkspartei Wien heute früh unter dem Motto „Sicher ist sicher“ eine großangelegte Verteilaktion gestartet – vor allem im Hinblick auf die große Herausforderung durch das Corona-Virus. An insgesamt 46 Standorten verteilt das Team Türkis unterstützt von der Landespartei und Integrationsministerin Susanne Raab insgesamt 30.000 „Sicher ist sicher“-Pakete. In diesen Paketen befinden sich neben einem Mund-Nasen-Schutz und einem Desinfektionsmittel unter anderem auch Infos zu aktuellen Corona-Maßnahmen sowie ein persönlicher Kugelschreiber für die Wahl. „Wir wollen gemeinsam alles tun, damit die Wienerinnen und Wiener sicher und gesund bis zur Wahl und darüber hinaus kommen“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner.

„Dazu färben wir heute Wien Türkis und sorgen dabei gleichzeitig für noch mehr Corona-Sicherheit in der Stadt. Denn Verlässlichkeit und Sicherheit stehen bei uns an oberster Stelle“, so die Wahlkampfleiterin. Schon im gesamten Wahlkampf war die neue Volkspartei Corona-sicher unterwegs. Ob beim Online-Format „Sag´s dem Blümel“, bei Bürgerbeteiligungsaktionen im Freien, wie den „Grätzlgesprächen“ oder den laufenden Verteilaktionen: „Wir haben überall viel Zuspruch von den Wienerinnen und Wienern bekommen. Mit mehr türkiser Politik wollen wir Wien noch besser machen“, so Arnoldner. „Jede Stimme zählt, umso mehr, als für die SPÖ die absolute Mehrheit in Reichweite liegt. Das müssen wir verhindern.“ Deshalb gelte bis zum 11. Oktober: „Laufen, laufen, laufen!“

Bilder von der Verteilaktion finden Sie hier

