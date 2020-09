NEOS zu EU-Gipfel: Wenn Europa außenpolitisch glaubwürdig sein will, muss es die Rechtsstaatlichkeit in den Griff bekommen

Claudia Gamon: "Deutscher Vorschlag zu Rechtsstaatlichkeit ist zahnlos."

Wien (OTS) - „Die Europäische Union muss ein glaubwürdiges Vorbild für Freiheit und Demokratie bleiben und das geht nur, wenn wir die Rechtsstaatlichkeit in den europäischen Mitgliedsstaaten selbst garantieren können“, so NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon im Vorfeld des morgigen Europäischen Rats. „Der deutsche Vorschlag, der heute im Rat der EU verabschiedet wurde, ist zahnlos und für unsere liberale Fraktion deshalb nicht akzeptabel. Einschränkungen der Pressefreiheit oder Angriffe auf die Justiz, wie sie die polnische und ungarische Regierung betreiben, bleiben in im deutschen Vorschlag nach wie vor folgenlos. Ein Europa, das seine Werte hochhält und den Anspruch hat, sie nach außen zu vertreten, muss hier aber Konsequenzen ziehen.“

Einmal mehr fordert Gamon auch die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat: „Wenn einzelne Mitgliedsstaaten in außenpolitischen Fragen blockieren können, wird die Union nie handlungsfähig. Die aktuelle Situation in Weißrussland ist dabei nur das jüngste Beispiel einer traurigen Reihe von außenpolitischen Fragen, in denen die Nationalstaaten ein gemeinsames Auftreten der EU verhindert haben.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu