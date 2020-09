Covid-Beitrag über 400 Euro für alle dm Mitarbeiter

Individuelle Belastungen und besondere Gemeinschaftsleistung

Im Sinne der Solidarität innerhalb unserer Wirtschaftsgemeinschaft wollen wir einerseits die individuellen Belastungen anerkennen und andererseits die besondere Gemeinschaftsleistung honorieren Petra Mathi-Kogelnik, dm Geschäftsführerin

Salzburg/Wals (OTS) - Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dm drogerie markt sahen sich in den Monaten seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie vor besondere körperliche, seelische oder auch finanzielle Herausforderungen gestellt – sei es beruflich oder privat: „Improvisationsgeschick, Stressresistenz, Einfühlungsvermögen und Flexibilität waren in besonderer Weise gefordert, um einerseits auf die wechselnden behördlichen Beschränkungen und andererseits auf die Veränderungen im Kundenverhalten reagieren zu können. Dazu kamen Maskenpflicht und viele weitere Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu minimieren.

Die Kolleginnen und Kollegen in den Dienstleistungen waren zudem von Einkommensverlusten durch Kurzarbeit und Wegfall der Trinkgelder während der Schließung der Studios betroffen. Und nicht zuletzt sahen sich viele Mitarbeiter im privaten Bereich vor unerwartete Herausforderungen gestellt – von Betreuungspflichten bis zu beruflichen Sorgen des Partners“, sieht Mathi-Kogelnik die vielfältigen Anforderungen und Sorgen ihrer Kolleginnen und Kollegen bei dm.



Wirtschaftsgemeinschaft vor größerem Schaden bewahrt

Auch für dm drogerie markt als Unternehmen habe Covid-19 gravierende Auswirkungen gezeigt – mit Umsatzrückgängen einerseits und Corona-bedingtem Mehraufwand andererseits. Dank hoher Flexibilität, Loyalität und Einsatzbereitschaft sei es jedoch bis dato gelungen, dass die Wirtschaftsgemeinschaft vor größerem Schaden bewahrt und die finanzielle Stabilität gesichert werden konnte, berichtet Petra Mathi-Kogelnik.



„Im Sinne der Solidarität innerhalb unserer Wirtschaftsgemeinschaft wollen wir einerseits die individuellen Belastungen anerkennen und andererseits die besondere Gemeinschaftsleistung honorieren“ , so die dm Geschäftsführerin: Jeder dm Mitarbeiter erhält – unabhängig von Anstellungsausmaß, Position und Einkommenshöhe – Mitte Oktober einen außerordentlichen „Covid-Beitrag“ in Form einer persönlichen Gutscheinkarte im Wert von 400 Euro, die in den Drogeriefilialen, im dm friseur- und kosmetikstudio sowie in der gesunde pause Frischetheke eingelöst werden kann.

