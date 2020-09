FPÖ – Schnedlitz: Nächster Streich von Grün und Schwarz gegen unsere Gastronomie geplant

Bundesweite Registrierungspflicht und Sperrstundenvorverlegung werden nächste Insolvenzwelle einläuten

Wien (OTS) - Der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz befürchtet mit den neuen Angriffen auf Österreichs Gastronomie Schlimmstes. „Die Aussagen des grünen Gesundheitsministers zu einer österreichweiten Registrierungspflicht beim Betreten einer Gastwirtschaft wird viele Bürger davon abschrecken, unsere Lokale aufzusuchen. Diese Methoden eines neuen Überwachungsstaates sind unseres Landes unwürdig und müssen sofort wieder abgeschafft werden“, so Schnedlitz.

„Wohin die Reise geht, zeigt auch Finanzminister und ÖVP-Spitzenkandidat für die Wien-Wahl Blüml, denn dieser fordert auch für die Bundeshauptstadt eine Sperrstundenvorverlegung ein. Ein neuerlicher Lockdown ist mit diesen Vorzeichen in den nächsten Wochen zu erwarten. Diese Einschnitte in unsere Wirtschaft, Kultur und persönliche Freiheit endet in einer polarisierten und entzweiten Gesellschaft, der jeglicher Hausverstand geraubt wird. Das Einbläuen von Halbwahr- und Weisheiten der Regierungsgaukler verunsichert die Bevölkerung und versucht Kritiker ‚kaltzustellen‘, auch wenn sie renommierte Wissenschafter sind “, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.

„Es stellt sich die Frage, in welcher Welt Bundespräsident Van der Bellen eigentlich lebt, denn dieser dürfte von allen Verfassungsbrüchen von ÖVP und Grünen nichts mitbekommen – wir hören kein Wort der Kritik oder der Bestürzung zum Aufbau des Überwachungs- und Spitzelstaates. Während wir Freiheitliche unermüdlich auf die neue ‚DDR 2.0‘ hinweisen, erfreuen sich Kurz und Co. an ihrer ungebremsten Machtübernahme ohne jegliche Konsequenzen für ihr Tun“, führte Schnedlitz weiter aus, der noch anmerkte, dass auch dieser Hochmut zum Fall führen werde.

