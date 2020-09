Grüne NÖ Sozialsprecherin begrüßt Erhöhung der kleinen Pensionen als ersten Schritt

Silvia Moser: „Pensionssystem muss aber noch gerechter werden“

St. Pölten (OTS) - Kleine Pensionen werden um 3,5 % erhöht. Die Regierung wird diese – im Schnitt über der gesetzlichen Anpassung liegende – Erhöhung heute im Ministerrat beschließen. „Die Erhöhung der Kleinst- und Mindestpensionen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, so Grüne NÖ Sozialsprecherin Silvia Moser „Gerade in einer Wirtschaftskrise ist es wichtig, die Pensionistinnen und Pensionisten mit den kleinsten Einkommen zu unterstützen. Dieses Geld dient zur Deckung der Grundbedürfnisse und fließt dadurch geradewegs in die Wirtschaft.“ Trotzdem liegen die kleinsten Pensionen noch immer deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle von derzeit EUR 1.286.-. Das betrifft leider Großteils Frauen. „Unbezahlte Arbeit, Teilzeitarbeit, Kindererziehung und schlecht bezahlte Jobs führen direkt in die Armutsfalle. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um das Pensionssystem gerechter zu gestalten“, schließt Silvia Moser.

