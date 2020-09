Wien beschließt Strategie “Digitale Bildung 2030”

Bildungsstrategie ab 13 Uhr im Mittelpunkt der Digital Days 2020

Wien (OTS) - Die Digitalisierung bringt neue Chancen und Herausforderungen für Wien. „Dafür müssen aber geeignete Rahmenbedingungen da sein. Eine der wesentlichsten Voraussetzungen ist die digitale Bildung“, sind Wiens Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt. „Schülerinnen und Schüler in Wien sollen für ihren künftigen Lebensweg und ihren Beruf bestens vorbereitet sein. Dazu ist es erforderlich, über umfassende digitale Kompetenzen zu verfügen – und damit dies gut gelingt, haben wir im Wiener Gemeinderat die Strategie Digitale Bildung beschlossen, die bis 2030 in die Tat umgesetzt werden soll.“

Die Schule ist ein wichtiger Ort der Vermittlung dieser Kompetenzen: Die Strategie “Digitale Bildung 2030 in Wien” ist die Ausgangsbasis für die stetige Weiterentwicklung der digitalen Bildung in den Wiener Pflichtschulen. Sie orientiert sich an den Grundsätzen und Leitlinien der Digitalen Agenda Wien 2025, die den Wiener Weg der Digitalisierung in ihrer Gesamtheit aufzeigt und den Fokus auf die digitale Kompetenz der Wienerinnen und Wiener legt.

„Eine umfassende digitale Bildung ist ein stetiger Lernprozess“, so Jürgen Czernohorszky. „Der Grundstein für eine kompetente und chancengerechte Nutzung von Informationstechnologie wird jedenfalls im Bildungssystem gelegt. Eine der wesentlichen Aufgaben des Bildungssystems ist es, einen Beitrag zur Chancengleichheit in der Gesellschaft zu leisten bzw. die unterschiedlichen Startbedingungen der Kinder und Jugendlichen größtmöglich auszugleichen.

„Die alltägliche Lebenswelt der SchülerInnen wandelt sich. Durch den Einsatz digitaler Tools und Medien im Unterricht entstehen im Idealfall neue Chancen für innovatives Lehren und Lernen. Aber auch die Rolle von PädagogInnen verändert sich – sie verwandeln sich von WissensvermittlerInnen in LernbegleiterInnen. Digitale Lernsysteme unterstützen ihre Arbeit. Der Weg führt weg vom fachspezifischen Frontalunterricht hin zur Schule als Ort der Förderung von Kreativität, des vernetzten Denkens und der kritischen Bewusstseinsbildung.“ so Jürgen Czernohorszky.

In Anlehnung an die Kinder- und Jugendstrategie, wurde auch die Strategie Digitale Bildung 2030 partizipativ, nämlich von SchülerInnen, PädgogInnen, SchulleiterInnen und BildungsexpertInnen gemeinsam mit der Wiener Stadtverwaltung sowie mit der Wissenschaft und lokalen Wirtschaft erstellt. Die Strategie schafft die Ausgangsbasis für eine stetige gemeinsame Weiterentwicklung der digitalen Bildung in den Wiener Schulen.

Neun Grundsätze für den “Wiener Weg der Digitalen Bildung”

Der “Wiener Weg der Digitalen Bildung” in der vorliegenden Strategie baut als auf folgenden Grundsätzen auf:

Der Mensch im Mittelpunkt: Im Sinne des digitalen Humanismus unterstützt die Stadt Wien ihre Bürgerinnen und Bürger dabei, eine zunehmend digitalisierte Gesellschaft mitzugestalten und in der Berufswelt von morgen erfolgreich zu bestehen.

Starke Kompetenzen schaffen Chancen in einer zunehmend digitalen Welt.

Chancengleichheit und digitale Gerechtigkeit: Die Stadt Wien lebt einen gleichberechtigten Zugang für alle Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Niemand wird zurückgelassen und muss sich digitale Bildung und die Technologie “leisten können”. Digitalisierung ermöglicht Chancengleichheit.

Schulautonomie und höhere Unterrichtsqualität zur flexiblen Anpassung an individuelle und lokale Bedürfnisse.

Souveräne Bürgerinnen und Bürger und der Schutz ihrer Daten

Schulterschluss von BürgerInnen/Verwaltung/Wirtschaft/Wissenschaft als partizipativer und ganzheitlicher Ansatz

Resilienz: Digitale Bildung muss – auch in Ausnahme- und Krisensituationen – für alle verfügbar bleiben.

Gesundheit: Von zentraler Bedeutung ist der richtige, altersgerechte und kompetente Umgang mit digitalen Medien im Alltag.

Nachhaltigkeit: Ein nachhaltiges Modell digitaler Bildung funktioniert durch Bewusstseinsbildung und die Gestaltung eines umwelt- und ressourcenschonenden IKT-Umfelds auch für kommende Generationen.

Lebenslanges Lernen: Digitale Bildung ist Teil lebenslangen Lernens und ist nicht auf den Pflichtschulbereich beschränkt.

Die „Strategie: Digitale Bildung 2030 in Wien“ ist eine Leitlinie für alle Bereiche der Stadt Wien – daraus sollen nun Fachkonzepte und zeitliche Umsetzungsschritte entwickelt werden. Damit dies auch gut gelingt dazu wurde ein eigenes Team zusammengestellt, das die vorgegebenen Ziele im Auge behält.

Die Vision der Stadt Wien für 2030 richtet sich im Bereich der Digitalen Bildungs primär an vier zentrale Gruppen von NutzerInnen: SchülerInnen, PädagogInnen, Erziehungsberechtigte und Schulleitungen.

So sollen SchülerInnen zukünftig Endgeräte auf dem neuesten technischen Stand erhalten und diese in der Schule, mobil oder zu Hause verwenden können. Durch standardisierte digitale Instrumente sollen Schulleitungen und PädagogInnen von administrativen Aufgaben in der Administration freigespielt werden, umso mehr Zeit für pädagogische Aufgaben zu haben. Die Erziehungsberechtigten sollen die Sicherheit haben, dass ihre Kinder in Wiener Schulen eine erstklassige Bildung bekommen. Das Miterleben und Unterstützen des Schulalltags wird für sie durch standardisierte digitale Kommunikation mit PädagogInnen und Schulleitungen erleichtert werden.

Eine der ersten Umsetzungsschritte der Strategie wird die Evaluation und Weiterentwicklung der bereits in Umsetzung befindlichen Anwendungsbereiche von „Digitale Tools“ sein, die im Rahmen des Projekts Schule Digital derzeit an einzelnen Wiener Pflichtschulen pilotiert werden.

„Damit wird Wiens Weg zur Digitalisierungshauptstadt Europas fortgesetzt“, sind Hanke und Czernohorszky überzeugt.

Die Strategie Digitale Bildung ist online abrufbar unter https://bit.ly/3cKOeoo



Service: Um 13 Uhr steht bei den Digital Days 2020 die Bildungsstrategie im Mittelpunkt. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky skizziert die Eckpfeiler der Initiative und diskutiert im Anschluss mit Vertreterinnen und VertreterInnen aus Schulen und dem Bildungswesen: Auf https://didays.digitalcity.wien/

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at



Oliver-John Perry, Pressesprecher

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at