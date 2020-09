Barbara Stöckl im Gespräch mit Marianne Mendt und Viktor Gernot

In „Stöckl.“ am 1. Oktober um 23.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zwei Publikumslieblinge sind diese Woche bei Barbara Stöckl zu Gast: Kabarettist Viktor Gernot gratuliert am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020, um 23.10 Uhr in ORF 2 in einer Spezialausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ seiner langjährigen Weggefährtin und „Mutter des Austropop“ Marianne Mendt zu ihrem 75. Geburtstag. Die beiden vielseitigen Künstler verbindet nicht nur ihre große Liebe zum Jazz und Schauspiel, sondern auch ihr Sinn für Humor. Was die Wenigsten wissen: Abseits der Kamera rufen sie einander mit ihren bürgerlichen Nachnamen Jedlička und Krupicka. Warum sie diese nicht beibehielten und Künstlernamen kreierten, erzählen die beiden im persönlichen Gespräch. Außerdem verrät Viktor Gernot, warum aus ihm keine Schlagerikone hätte werden können, und Marianne Mendt erzählt von ihren Freundschaften zu Qualtinger und Torberg.

Die Leidenschaft zur Musik war bei Sängerin Marianne Mendt schon ganz früh da, sie tanzte schon als vierjähriges Mädchen auf den Tischen beim Heurigen. Im Teenageralter tingelte sie als Sängerin und Bassistin mit ihrer Band „The Internationals“ durch Europa. Später machte sich die Mutter einer Tochter auch als Schauspielerin einen großen Namen. Auch heute noch verbinden sie viele ihrer Fans mit ihrer Paraderolle „Gitti Schimek“ im „Kaisermühlen Blues“.

Auch Kabarettist Viktor Gernot war Teil der Kultserie und lieferte sich als Immobilienmakler „Holzer“ scharfe Wortgefechte mit „Gitti Schimek“. Aufgrund der Corona-Einschränkungen hatte der Entertainer und Musiker so viel Zeit wie noch selten in seinem Leben. Der 55-Jährige nutzte die unfreiwillige Auszeit, um seine Gedanken neu zu ordnen und ausgiebige Spaziergänge im Wald zu unternehmen.

