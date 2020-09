„Fannys Friday“ am 2. Oktober in ORF 1

Themen: u. a. Online-Outing, Restlkochen und die „Henne oder Ei“-Frage

Wien (OTS) - „Wie groß kann ein Mensch werden?“, Online-Outing:

„Leute, ich bin bisexuell“ sowie eine Reportage übers Restlkochen, eine Kurzdoku über Drogen am Steuer und ein Erklärstück zum Thema „Wie entsteht Glück?“ sind die Themen von „Fannys Friday“ am Freitag, dem 2. Oktober 2020, um 15.40 Uhr in ORF 1. Außerdem geht „Science Buster“ Martin Moder in seiner Rubrik der Frage „Henne oder Ei – was war wirklich zuerst?“ nach. In einer spannenden Stunde geht Fanny Stapf den Dingen auf den Grund und präsentiert Trends und Phänomene. Eingeleitet wird „Fannys Friday“ bereits um 15.30 Uhr von der „ZIB ZACK“ – einer Nachrichtensendung, die sich ganz speziell an junge Menschen wendet und barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt wird.

Nach „Fannys Friday“ stehen ab 16.35 Uhr neben „Das Waisenhaus für wilde Tiere“ zwei weitere Serien für junge Menschen auf dem Programm:

„Die Superkräfte der Tiere“ lüftet in jeder Episode spannende Geheimnisse der Tierwelt und in „Ausgetrickst“ bringt das kanadische Zauber-Genie Eric Leclerc – in der deutschsprachigen Fassung leiht ihm Andi Knoll die Stimme – Jung und Alt zum Staunen.

