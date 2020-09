„Der wehrhafte Nachbar“: „Am Schauplatz Gericht“ über rechtliche Finessen in nachbarschaftlichen Beziehungen

Am 1. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen „Am Schauplatz Gericht“-Folge „Der wehrhafte Nachbar“ geht es am Donnerstag, dem 1. Oktober 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 um erstaunliche rechtliche Finessen, mit denen man sich in nachbarschaftlichen Beziehungen das Leben schwer machen kann:

Herr H. vermietet Fremdenzimmer in einem alten früheren Bauernhof am Neusiedler See. Sein Nachbar hat herausgefunden, dass die Mauer des Hauses von Herrn H. ein paar Zentimeter auf seinen Grund ragt. Es geht um rund zwei Quadratmeter, die sich der Nachbar extrem teuer ablösen lassen will. Herr H. ist verzweifelt. Es könnte sogar sein, dass er einen Teil seines Hauses abreißen lassen muss, wenn er den Wünschen seines Nachbarn nicht nachkommt.

Frau K., eine Pensionistin aus Wien, fand im Waldviertel ein nettes Haus und gestand dort ihrem damaligen Freund ein Wohnrecht zu. Jetzt ist die Beziehung beendet, aber der Exfreund will immer wieder bei ihr übernachten. Das ist vor allem Frau K.s neuem Freund nicht recht – obwohl dieser nur selten bei ihr wohnt, da er gerade eine Gefängnisstrafe absitzt und sie nur bei Freigängen besucht. Im Gefängnis hat er sich juristisch gebildet und vertritt seine Freundin als Rechtsvertreter bei den Gerichtsterminen.

Seit fast zwei Jahren begleitet „Am Schauplatz Gericht“ einen Konflikt rund um einen angeblich verhaltensoriginellen Mieter. Dessen laute nächtliche Klopfgeräusche rauben den anderen Nachbarn regelmäßig den Schlaf. Von einer massiven psychischen Belastung für die Betroffenen war die Rede, von Polizeieinsätzen und Wohnungseigentümern, die wegen dieser Misslichkeiten ausgezogen sind und ihre Immobilie unter Wert verkaufen mussten. Trotz mehrerer Straf- und Zivilprozesse und trotz einer Räumungsklage würde sich am Verhalten des Nachbarn nichts ändern. Im Zuge der Recherchen stellte sich heraus, dass es mit diesem Nachbarn nicht nur in seinem jetzigen Wohnhaus Probleme gegeben hat. Er war auch in den beiden Wiener Wohnungen, in denen er davor gelebt hatte, durch seine nächtlichen Aktivitäten aufgefallen und erst nach jahrelangen Räumungsprozessen ausgezogen. Auffällig war jeweils, wie er gegen die Justiz vorging. Insbesondere Befangenheitsanträge gegen Richter verzögerten immer wieder die Räumungsverfahren gegen ihn. Hat sich nach einem öffentlichen Appell der Nachbarn in „Am Schauplatz Gericht“ etwas geändert? Wie reagieren Gerichte jetzt auf ihn? Hat sich die Situation im Haus beruhigt?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at