Einladung zum „Samstag des Bezirksmuseums Wieden“

Wien (OTS/RK) - Jeweils am Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr) ist das Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) bei freiem Eintritt geöffnet. Menschen die lieber am Wochenende die Bezirkshistorie erkunden wollen, kommen zum Aktionstag „Samstag des Bezirksmuseums Wieden“ am Samstag, 3. Oktober, im Zeitraum von 11.00 bis 17.00 Uhr. Der ehrenamtlich agierende Museumsleiter, Philipp Maurer, begrüßt die Gäste und steht gern für Gespräche zur Verfügung. Weiters wird der Museumsverantwortliche die Besucherinnen und Besucher durch eine Dauer-Ausstellung über die Vergangenheit der Wieden sowie durch die Sonder-Ausstellung „Theater, Kabarett und Kino auf der Wieden“ führen.

Vom „Theater im Freihaus“ sowie dem „Scala-Theater“ bis zu den kleinen und großen Lichtspieltheatern im 4. Bezirk enthält die Sonder-Ausstellung vielerlei interessante Reminiszenzen. Zudem beeindruckt die „Audio-Installation“ mit dem Titel „Warum bist du Wiener*in?“ (7 Personen sprechen über den Lebensmittelpunkt Wien). Spenden des Publikums sind willkommen. Die Museumsleute ersuchen um Einhaltung der Corona-Regelungen (Masken, Abstand, u.a.). Erteilung von Auskünften: Telefon 581 24 72. Unbedingt erforderliche Anmeldungen via E-Mail: bm1040@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Wieden: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 4. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/wieden/

