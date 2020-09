OÖ Sozialpartner WK und AK gründen gemeinsame Clearingstelle für Rechtsfragen und Problemfälle

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die oberösterreichische Arbeiterkammer und die oberösterreichische Wirtschaftskammer haben in einer Grundsatzvereinbarung gemeinsame Projekte zur Vertiefung der sozialpartnerschaftlichen Beziehungen in Oberösterreich beschlossen. In einer Pressekonferenz am Montag, 5. Oktober 2020, um 11 Uhr im OÖ. Presseclub, Clubgalerie, Linz, Landstraße 31, zum Thema

möchten wir ihnen die wichtigsten Eckpunkte dieser Vereinbarung, die auch einen gemeinsamen Vorschlag für die Errichtung einer Corona-Zielgruppen-Arbeitsstiftung in Oberösterreich beinhaltet, präsentieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und WK-Präsidentin Mag.a Doris Hummer zur Verfügung. Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.

