10. Bezirk: „Tivoli-Erntedankfest“ im Böhmischen Prater

Eintritt frei am 3.10. und 4.10., Reservierungen: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ organisiert ein zünftiges „Erntedankfest“ für Groß und Klein: Geboten wird ein Markt mit schmackhaften Schmankerln und ein Musik-Programm. Am Samstag, 3. Oktober, ist der Markt von 10.00 bis 18.00 Uhr zugänglich. Im gemütlichen Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c) spielt die Gruppe „Sirtaki Schrammeln“ (Wienerlieder: 13.30 bis 15.00 Uhr) und danach erfreut der Musikus „UHRsprung“ die Gäste mit Austro-Pop-Hits plus eigenen Kompositionen (15.30 bis 18.00 Uhr). Wer die Festivität am Sonntag, 4. Oktober, aufsucht, hört zwischen 13.30 und 16.30 Uhr die Kapelle „Sumawind“ (Schlager, Austro-Pop, Rock) mit ihrer temperamentvollen Sängerin namens „Suzy“. Marktzeit am Sonntag: 9.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos. Das Kulturverband-Team bittet die Gäste mit Mund-Nase-Masken zur Veranstaltung zu kommen und auf Abstände und Hygiene zu achten. Tisch-Reservierungen sind erforderlich: Telefon 0676/720 94 11 (Ansprechpartner: Manfred Fritz). Erteilung von Auskünften via E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Sirtaki Schrammeln (Charlotte Ludwig): www.charlotteludwig.at/sirtakischrammeln

Austro-Pop-Musiker „UHRsprung“: www.uhrsprung.at/

Musik-Gruppe „Sumawind“: www.sumawind.at/BAND/

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

