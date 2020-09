Jorge González: "Was die Medien toll finden, findet die Gay-Szene auf einmal blöd" (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit zehn Jahren ist er eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Anlässlich seines runden TV-Jubiläums spricht Jorge González, 53, diese Woche in GALA (Heft 41/2020, ab morgen im Handel) über sein Image als Paradiesvogel. "Frauen mögen mich, ihre Ehemänner akzeptieren mich. Ich polarisiere. Besonders bei den Homosexuellen. Was die Medien toll finden, findet die Gay-Szene auf einmal blöd", so González zu GALA. "Ich wünsche mir, dass es wieder bunter zugeht und Akzeptanz für alle da ist."

