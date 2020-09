Total digital: AK präsentierte Zukunftsprojekte im Pop-Up-Store des Linzer Innovationshauptplatzes

Der Zukunftsfonds hat gezeigt, wie viele Ideen es gibt, um die Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung arbeitnehmerfreundlich zu gestalten. Jetzt konnten wir die besten Beispiele direkt den Menschen präsentieren – und damit vielleicht auch neue Projekte anregen. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer 1/2

Der Innovationshauptplatz holt mit dem Pop-Up-Store kreative Visionen vor den Vorhang. Die Arbeiterkammer hat ein paar besonders interessante Beispiele aus Linz begleitet. Hier stehen wirklich die Menschen im Mittelpunkt. Klaus Luger, Bürgermeister der Stadt Linz 2/2

Linz (OTS) - Seit Jänner 2019 fördert die Arbeiterkammer Oberösterreich mit dem AK-Zukunftsfonds Projekte zu Digitalisierung und Innovation. Im Mittelpunkt: die Beschäftigten in den Unternehmen. Die Stadt Linz gab der AK Oberösterreich nun im Pop-Up-Store des Innovationshauptplatzes die Möglichkeit, die besten Ideen und Projekte vorzustellen. AK-Zukunftsfonds zum Anschauen!

Seit Beginn des AK-Zukunftsfonds im Jahr 2019 haben oberösterreichische Unternehmen, Vereine und Betriebsräte insgesamt 90 Projekte mit Unterstützung der Arbeiterkammer gestartet, über 35.000 AK-Mitglieder profitieren inzwischen von besseren Arbeitsbedingungen: vom kleinen Betrieb mit nur zehn Betroffenen bis hin zum Großunternehmen mit mehreren tausend Beschäftigten.

So ist eine neue App für den Betriebsrat der Voestalpine in Entwicklung, während im Kepler Klinikum die IT-Umstellung begleitet wurde, um den Beschäftigten ein Arbeiten ohne Angst und Stress zu ermöglichen. Auch das bekannte Unternehmen Sprecher Automation und die Testify GmbH mit Sitz in der Tabakfabrik beteiligten sich mit Projekten am AK-Zukunftsfonds.



Diese konnten nun präsentiert werden: Die Stadt Linz stellte der AK von 14. bis 30. September ihren Pop-Up-Store des „Innovationshauptplatzes“ zur Verfügung, wo man die spannendsten Projekte präsentierte und die Fragen interessierter Betriebsräte/-innen und Unternehmer/-innen beantwortete. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: „ Der Zukunftsfonds hat gezeigt, wie viele Ideen es gibt, um die Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung arbeitnehmerfreundlich zu gestalten. Jetzt konnten wir die besten Beispiele direkt den Menschen präsentieren – und damit vielleicht auch neue Projekte anregen. “



Klaus Luger, Bürgermeister der Stadt Linz: „ Der Innovationshauptplatz holt mit dem Pop-Up-Store kreative Visionen vor den Vorhang. Die Arbeiterkammer hat ein paar besonders interessante Beispiele aus Linz begleitet. Hier stehen wirklich die Menschen im Mittelpunkt. “

Alle Infos zum AK-Zukunftsfonds: arbeitmenschendigital.at

Details zum Innovationshauptplatz der Stadt Linz: innovationshauptplatz.linz.at

Ein druckfähiges Bild finden Sie auf der AKOÖ-Homepage.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Ulrike Mayr, MSc

+43 (0)50/6906-2193

ulrike.mayr @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at