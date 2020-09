REMINDER: Liveübertragung 100 Jahre Bundesverfassung - Festakt des Parlaments

Livestream am 1. Oktober um 11.00 Uhr, aufgrund von Corona-Präventionsmaßnahmen nicht medienöffentlich

Wien (PK) - Der oft zitierten Eleganz der österreichischen Bundesverfassung erwächst am 1. Oktober 2020 eine besondere Würde:

Sie wurde genau an diesem Tag im Jahr 1920 von der Konstituierenden Nationalversammlung als Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) eingesetzt und feiert nunmehr ihr 100-jähriges Bestehen. Damit gehört das B-VG als Fundament der freien, demokratischen Republik Österreich auch zu den ältesten Verfassungen Europas und der Welt.

Im Rahmen eines Festakts des Parlaments am 1. Oktober um 11.00 Uhr in der Österreichischen Nationalbibliothek soll die Bedeutung der Verfassung unterstrichen und über vergangene und aktuelle verfassungsrechtliche Entwicklungen reflektiert werden.

Durch Corona-bedingte Präventionsmaßnahmen findet der Festakt mit eingeschränkter Teilnehmerzahl statt und ist nicht medienöffentlich. Die Veranstaltung wird ab 11.00 Uhr als Livestream in der Mediathek der Parlamentswebsite unter www.parlament.gv.at/MEDIA sowie auf ORF III live übertragen.

Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler wird die Veranstaltung eröffnen. Es folgen Grußworte der Bundesministerin für EU und Verfassung Karoline Edtstadler und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. An der folgenden Podiumsdiskussion nehmen Bundeskanzlerin a.D. und VfGH-Präsidentin a.D. Brigitte Bierlein, Parlamentsdirektor Harald Dossi sowie der Geschäftsführer des Hans-Kelsen-Instituts Thomas Olechowski vom Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Universität Wien teil. Zum Abschluss wird Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka über einen Ausblick sprechen.

Die Feierlichkeiten fügen sich in die Reihe des Parlaments mit dem Titel "Fundamente - Meilensteine der Republik" im Jahr 2020. So wurden bereits die Jubiläen anlässlich "25 Jahre Österreich in der Europäischen Union" und "75 Jahre Zweite Republik" beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird auch die frei zugängliche Ausstellung des Parlaments am Heldenplatz ab Oktober 2020 zum Thema 100 Jahre Bundesverfassung neue Inhalte vorstellen.

Veranstaltung: Livestream zum Festakt 100 Jahre Bundesverfassung

Zeit: Donnerstag, 1. Oktober 2020 um 11.00 Uhr

Ort: www.parlament.gv.at/MEDIA - Mediathek des Parlaments

