NEOS Salzburg setzen wichtigen Schritt zur Entpolitisierung der Schule

Salzburg (OTS) - Der morgige 01. Oktober ist für die Salzburger Bildungspolitik ein historischer Tag: Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer zieht sich aus der Salzburger Bildungsdirektion zurück. „Die Entpolitisierung des Bildungssystems ist NEOS seit Beginn ein wichtiges Anliegen und eine Grundvoraussetzung, um Blockaden im Schulsystem aufzulösen. Jetzt wird diese langjährige NEOS Forderung in Salzburg umgesetzt und damit eine zentrale Koalitionsbedingung dieser Regierung erfüllt“, freut sich NEOS Salzburg Klubobmann Sepp Egger. „Der Rückzug von Landeshauptmann Dr. Haslauer als Präsident der Bildungsdirektion ist ein erster wichtiger Schritt, um eine Schule ohne Parteipolitik zu ermöglichen. Gerade in der so schwierigen Corona-Situation brauchen die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen eine echte Bildungsrevolution ohne ideologische Scheuklappen und politischen Einfluss“, pflichtet Bildungssprecher, Zweiter Präsident Dr. Sebastian Huber bei. Das einzige Buch, das in einer Schule nichts verloren habe, sei das Parteibuch. "Eine entpolitisierte Schule ist möglich, das zeigen wir ganz deutlich mit dem morgigen Vorstoß. NEOS wirkt!", schließen beide Politiker unisono.

