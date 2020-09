Stadt Abu Dhabi beauftragt Huawei mit dem Bau ihres Datenzentrums für Notfallwiederherstellung

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - - Die Stadtverwaltung Abu Dhabi City (ADM) hat Huawei - dem Anbieter mit dem größten Anteil am globalen Markt für modulare Rechenzentren - mit dem Bau des TIER-IV-Rechenzentrums für die kommunale Notfallwiederherstellung beauftragt.

Anforderungen an nachhaltige Datenspeicherung

"Links das Meer, rechts die Wüste" - eine treffende Beschreibung der einzigartigen Natur Abu Dhabis. Die Stadt Abu Dhabi, die jährlich Millionen von Besuchern empfängt, wird häufig etwas poetisch als die leuchtende Perle an der Südküste des Persischen Golfs beschrieben.

"Zum Wohlergehen der Mitglieder der Gemeinschaft durch ein nachhaltiges städtisches Wachstum und kommunale Dienstleistungen beizutragen" ist die erklärte Vision der ADM. Im Zeitalter des raschen digitalen Wandels sind kommunale Rechenzentren von zentraler Bedeutung, da diese nicht nur Dienstleistungen für staatliche Behörden, sondern auch Informationsmanagement und kommunale Dienstleistungen für Anwohner erbringen. Einfach ausgedrückt: Rechenzentren sind für das Leben der Gemeinschaft unentbehrlich.

Das alte Rechenzentrum der ADM war angesichts der schnell wachsenden Menge neuer Dienstleistungen und des massiven Anstiegs des Datenvolumens nicht mehr in der Lage, die Anforderungen der kommenden Entwicklungen zu erfüllen. Wie Datenzuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit in Rechenzentren verbessert werden können, wurde für die ADM zu einer dringenden Frage.

Mithilfe von Huawei das bestmögliche Datenzentrum für die Notfallwiederherstellung bauen

Huawei FusionModule2000 war das erste Rechenzentrum, das die Zertifizierung Uptime TIER-Ready IV erhielt. Die lokalen Bauingenieure mussten nur eine einfache Installation vor Ort durchführen, da das modulare Rechenzentrum im Werk vorgefertigt wird und schnell online und einsatzbereit war.

In der Tat ist das FusionModule2000 vollständig modular aufgebaut. Das Rechenzentrum unterstützt die nachhaltige Entwicklung kommunaler Dienstleistungen, wobei eine flexible Kapazitätserweiterung für eine Reihe von Subsystemen ermöglicht wird - von der Stromversorgung über die Kühlung bis hin zu IT-Schränken.

Am 6. Mai 2020 verlieh Uptime Insight dem kommunalen Rechenzentrum für Notfallwiederherstellung der ADM offiziell das Designzertifikat "Uptime TIER- IV". Abu Dhabi, die leuchtende Perle an der Südküste des Persischen Golfs, kann sich nun auf die Sicherheit ihrer äußerst zuverlässigen kommunalen Datenspeicherung verlassen.

Und was erwartet uns in der Zukunft?

Ahamd Abdulsamad Alhammadi - amtierender Direktor der Abteilung für technische Planung der Stadtverwaltung von Abu Dhabi: "Unsere Digitalisierungs-Journey mit Huawei hat unsere Betriebsabläufe verändert. In der gesamten Stadtverwaltung wurde damit für mehr Robustheit und Benutzerfreundlichkeit gesorgt. Das gemeinsam mit Huawei errichtete Rechenzentrum für Notfallwiederherstellung mit TIER-IV-Zertifizierung verkörpert die modernsten Lösungen und den einwandfreien Kundendienst der Branche. Bei unserer Digitalisierung lassen wir uns von der Vision der Führung der VAE leiten, unsere Gemeinschaft durch Technologie zu verbessern. Huawei ist der Partner unserer Wahl - und wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit ihnen".

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Infrastruktur und intelligenten Geräten. Als Anbieter von integrierten Lösungen in vier Schlüsselbereichen - Telekommunikationsnetzwerke, IT, intelligente Geräte und Clouddienste - setzen wir uns dafür ein, dass jeder Mensch, jeder Haushalt und jedes Unternehmen in einer vollständig vernetzten, intelligenten Welt digital arbeiten kann.

Das End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen von Huawei ist nicht nur konkurrenzfähig, sondern auch sicher. Durch die offene Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern schaffen wir dauerhafte Werte für unsere Kunden - wir geben Menschen wirksame Tools, bereichern das Privatleben unserer Kunden und regen Innovationen in Organisationen jeder Art und Größe an.

Bei Huawei dreht sich die Innovationsarbeit um die Bedürfnisse der Kunden. Wir investieren massiv in die Grundlagenforschung und konzentrieren uns dabei auf technologische Neuerungen, die die Welt voranbringen. Huawei beschäftigt über 194.000 Mitarbeiter und ist in über 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.

Für weitere Informationen besuchen Sie Huawei online auf www.huawei.com.

Bild: https://mma.prnewswire.com/media/1282540/Huawei.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Helen Zhang

helen.zhangshuo @ huawei.com