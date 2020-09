Kanadas erster gefilterter Joint wird an den freizeitlichen Cannabismarkt geliefert

Die THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" oder das "Unternehmen") verkündet, dass es die ersten gefilterten Pure-Cannabis-Sticks Kanadas an den freizeitlichen Cannabismarkt geliefert hat.

Der Pure-Cannabis-Stick ist der erste vorgerollte Cannabis mit einer tatsächlichen Filterspitze, die auf dem kanadischen Freizeitmarkt angeboten wird. Die Pure-Cannabis-Sticks sind mit reinem THC BioMed-Cannabis gefüllt. Sie wurden nach Saskatchewan geliefert und weitere Provinzen werden folgen.

Die Pure-Cannabis-Sticks werden mit der automatisierten Produktionsmaschine von THC BioMed hergestellt. Jeder Pure-Cannabis-Stick enthält 0,6 Gramm Cannabis und ist mit einem handelsüblichen Filter ausgestattet.

THC BioMed wurde 2012 gegründet und ist das älteste aktive Cannabisunternehmen in Kanada. Von Anfang an lag der Schwerpunkt von THC auf innovativen und neuen Produkten, die nicht auf grauen oder legalen Märkten erhältlich sind.

THC BioMed gibt auch bekannt, dass ein weiteres seiner innovativen und patentrechtlich geschützten Produkte, THC KISS Cannabis Beverage Shot, letzte Woche in Ontario zum Verkauf freigegeben wurde. THC Kiss enthält 10 mg THC pro Schuss und wurde entwickelt, um ein alternatives Erlebnis im Vergleich zu anderen Esswaren und Getränken zu bieten, die zur Zeit auf den grauen oder den legalen Cannabismärkten erhältlich sind.

THC Kiss soll eine Alternative zum Rauchen von Cannabis darstellen und wurde mithilfe der von THC BioMed erfundenen und patentrechtlich geschützten Extraktionsmethoden entwickelt.

Jeder Pure-Cannabis-Stick enthält 0,6 Gramm Cannabis.

Jede 30-ml-Flasche THC Kiss Cannabis Beverage Shot enthält 10 mg THC.

Das Unternehmen verkündet darüber hinaus die Wiederwahl von Penelope Laine als Direktorin und Mitglied des Prüfungsausschusses. Laine war vorübergehend als Direktorin des Unternehmens zurückgetreten, als das kanadische Gesundheitsministerium eine standardisierte Unbedenklichkeitserklärung für Direktoren einführte.

Sie ist eine erfahrene und zugelassene Pharmazeutin und absolvierte ihr MBA-Studium an der University of Toronto. Laine ist ebenfalls Absolventin der kanadischen Wertpapier- und der Händlerschulungen am Canadian Securities Institute.



ÜberTHC



THC BioMed ist ein gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf. Es ist für den Anbau und den Verkauf von getrocknetem, extrahiertem, essbarem und topischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen nimmt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Cannabisindustrie eine Führungsrolle ein. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass THC BioMed gut aufgestellt ist, um in dieser schnell wachsenden Branche ganz vorne mit dabei zu sein.



Zukunftsgerichtete Informationen:



Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen bezüglich des Geschäfts von THC BioMed im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf gewissen grundlegenden Erwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsführung von THC BioMed getroffen wurden. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch verwendete Begriffe erkannt werden, wie z. B. "werden", "können", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "streben", "rechnen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortfahren", "wahrscheinlich" sowie Variationen oder Verneinungen dieser Wörter und ähnlicher Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser und beinhalten, dass (a) die Pure-Cannabis-Sticks neben Saskatchewan auch in andere Provinzen geliefert werden, (b) THC Kiss ein alternatives Erlebnis im Vergleich zu anderen Esswaren und Getränken bieten wird, die zur Zeit auf den grauen oder den legalen Cannabismärkten erhältlich sind, und (c) THC BioMed in dieser schnell wachsenden Branche ganz vorne mit dabei sein wird. Auch wenn THC BioMed der Auffassung ist, dass diese zukunftsgerichteten Informationen auf Erwartungen und Annahmen beruhen, die berechtigt sind, sollte kein unangebrachtes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da THC BioMed keine Garantie für deren tatsächlichen Verlauf geben kann. THC BioMed lehnt abgesehen von den Vorschriften der geltenden Wertpapiergesetze jede Absicht oder Verpflichtung der öffentlichen Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gründen.



Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür.





President und CEO: John Miller, THC Biomed Intl Ltd., Tel.: 1-844-THCMEDS, E-Mail: info @ thcbiomed.com

