Wirtschaftskammer: Mahrer tief betroffen über Ableben von Walter Nettig

WKÖ-Präsident Harald Mahrer und WKW-Präsident Walter Ruck sind vom Ableben des langjährigen Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien, Walter Nettig, tief betroffen

Wien (OTS) - „Mit Walter Nettig ist ein herausragender Vertreter der Wirtschaft von uns gegangen. In seiner langjährigen Amtszeit an der Spitze der Wirtschaftskammer Wien hat sich Walter Nettig mit Herzblut, großer Leidenschaft und unermüdlichem Engagement für seine Wiener Unternehmen eingesetzt. Seine Verdienste um die Wiener und auch um die österreichische Wirtschaft und sein Einsatz für ein verantwortungsbewusstes, offenes und international orientiertes Wiener Unternehmertum bleiben unvergessen. Walter Nettig hat die Wiener Wirtschaft in die Welt hinausgetragen“, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer. „In diesen schweren Stunden gelten meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl insbesondere der Familie von Walter Nettig, der ich meine aufrichtige Anteilnahme ausspreche.“

„Mit Walter Nettig verlieren wir einen versierten und überzeugten Unternehmensvertreter. In seiner Amtszeit als Präsident der WK Wien hat er maßgeblich den Beitritt Österreichs zur EU, die Einführung des Euro und die Transformation der Wiener Wirtschaft zu einer dienstleistungsorientierten Unternehmerlandschaft geprägt“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. (PWK439/SR)

