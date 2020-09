Einladung zum virtuellen Pressegespräch: Feuchte altersbedingte Makuladegeneration

Welttag des Sehens am 8. Oktober / Verbesserte Aussichten für Betroffene in Österreich

Wien (OTS) - Im Vorfeld des Welttag des Sehens laden wir Sie zu einem virtuellen Pressegespräch zu altersbedingter Makuladegeneration (AMD) ein. AMD ist die häufigste Ursache für Neuerblindungen in der industrialisierten Welt. Auch in Österreich leiden rund 150.000 Menschen an AMD.

Wie geht es den österreichischen Patientinnen und Patienten? Welche Behandlungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung? Und welchen Hürden begegnen Betroffene hierzulande?

Darüber sprechen im Rahmen des virtuellen Pressegesprächs:



OA Priv.-Doz. Dr. Claus Zehetner

interim. stellv. Leiter Universitätsklinik für Augenheilkunde und Optometrie, Innsbruck



Lucia R.

Betroffene und Gründerin einer neuen Makula-Patientengruppe

Virtuelles Pressegespräch: Feuchte altersbedingte Makuladegeneration

Datum: 01.10.2020, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: virtuelles Format / MS Teams - Einwahldaten nach Anmeldung

Wien, Österreich

