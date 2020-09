Hochspannung pur: E WIE EINFACH und NETFLIX präsentieren erstes blitzendes Plakat der Welt (FOTO)

Zusammenarbeit zwischen digitalem Energieanbieter und Streaming-Dienst wird einzigartig in Szene gesetzt

Der Clou: Bei Abschluss eines Strom- oder Gasvertrags erhalten Neukunden 12 Monate NETFLIX gratis dazu

Nervenkitzel pur: Der digitale Energieanbieter E WIE EINFACH und der Streaming-Dienst NETFLIX bieten Strom- und Gastarifwechslern 12 Monate NETFLIX gratis. Deshalb sorgte das Powercouple in Köln jetzt für ein außergewöhnliches Blitzlichtgewitter: Mit dem ersten Plakat, das sich mit bis zu 1,5 Millionen Volt in 3,5 Meter langen Blitzen entlädt.

Dazu wurde eine erhebliche Ladung Starkstrom durch eine Tesla-Spule in das Plakat geleitet, auf dem eine Szene aus dem erfolgreichsten deutschen NETFLIX-Original "Dark" zu sehen ist. Welche Serie könnte Spannung greifbarer machen als der mystische Streaming-Fiction-Hit?

Der daraus entstandene Clip lässt die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen und bringt zusammen, was zusammengehört: Strom und Streaming für maximale Spannung. Das dazugehörige Video ist seit heute live: https://www.youtube.com/watch?v=tMz-GC2TjhE&feature=youtu.be. Fest steht in jedem Fall: E WIE EINFACH und NETFLIX - so viel Spannung gab's noch nie.

Sowohl NETFLIX-Neukunden als auch Streaming-Profis mit bestehendem Abo können sich freuen: Wer unter www.e-wie-einfach.de einen Strom- oder Gasvertrag abschließt, bekommt von E WIE EINFACH nicht nur 100-prozentigen Ökostrom oder klimaneutrales Gas, sondern auch 12 Monate NETFLIX im Standard-Abo gratis dazu.

