Einladung zur Pressekonferenz: Hilfswerk Niederösterreich präsentiert Imageanalyse

Schwerpunkt Pflege- und Betreuungsberufe: Welches Bild hat Niederösterreich vom Arbeiten in der Pflege?

Termin: Montag, 5. Oktober 2020

Zeit: 13:00 Uhr

Ort: NV Forum, Neue Herrengasse 10, 3100 St. Pölten





Gesprächspartner:

LAbg. Bgm. KR Michaela Hinterholzer , Präsidentin Hilfswerk Niederösterreich

, Präsidentin Hilfswerk Niederösterreich Erich Werndl, Managing Director Kantar Info Research Austria, Institut für Markt- und Meinungsforschung GmbH





Inhalt:

Große Bekanntheit in Niederösterreich und eine hohe Meinung von Leistungsangebot und fachlicher Kompetenz des Hilfswerks, auch in der aktuellen Krise: Das bestätigt die jüngste Bekanntheits- und Imageanalyse des sozialen Dienstleisters. Besonderer Schwerpunkt der regelmäßig wiederkehrenden Befragungen liegt heuer auf dem Thema „Pflege- und Betreuungsberufe“. Die Ergebnisse geben spannende Einblicke in die Meinungslandschaft Niederösterreichs: Welches Bild hat man hierzulande vom Pflegeberuf? Was ist potenziellen Interessenten wichtig? Und was könnten Hemmschwellen sein?



Ein Hinweis zu unserer aller Sicherheit: Der Weg zu den Räumlichkeiten ist gut beschildert. Bitte tragen Sie beim Betreten des Gebäudes Ihren Mund-Nasen-Schutz, bis Sie Ihren Sitzplatz zugewiesen bekommen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Anmeldung und Rückfragen:

Hilfswerk Niederösterreich, Presse & Kommunikation | 05 9249-30140 | presse @ noe.hilfswerk.at

