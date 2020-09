Blümel: Tiefe Betroffenheit über das Ableben von Walter Nettig

Langjähriger Präsident der Wirtschaftskammer Wien verstorben – Wirtschaftsstandort Wien maßgeblich geprägt

Wien (OTS) - „Die Nachricht vom Ableben des langjährigen Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien macht uns tief betroffen“, so der Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien, Gernot Blümel. „Unsere Stadt verliert einen großen Kämpfer und Vertreter für die Interessen der Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Auch als ehemaliger ÖVP-Gemeinderat und Stadtrat konnte Nettig viel in und für Wien bewegen. „Er hat die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Wien maßgeblich mitgeprägt“, so der Landesparteiobmann. Als Sonderbeauftragter für Außenwirtschaftsfragen hat Walter Nettig zahlreiche Unternehmen nach Wien geholt und die Sozialpartnerschaft in Wien wie kein anderer gelebt. „Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt in diesen Stunden seiner Familie.“

