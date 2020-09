Außenpolitischer Ausschuss: Rendi-Wagner begrüßt überparteiliche Weißrussland-Initiative

SPÖ fordert Initiativen zur Unterstützung der weißrussischen Zivilgesellschaft – Kritik an Schallenberg für Moria-Aussagen

Wien (OTS/SK) - Die politische Lage in Weißrussland und die Situation der geflüchteten Kinder in Moria auf der griechischen Insel Lesbos waren zentrale Themen beim außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats am Dienstag. SPÖ-Vorsitzende und Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses, begrüßt die heutige überparteiliche Initiative für Weißrussland. In einem gemeinsamen Antrag von SPÖ, ÖVP, Grünen und Neos wird die Regierung u.a. aufgefordert, die Sanktionen gegen die für Gewalt und den Wahlbetrug Verantwortlichen zu unterstützen und gegebenenfalls zu erweitern, die Zivilgesellschaft und die Einsetzung einer OSZE-Experten-Mission zu unterstützen und auch Stipendienproramme für geflüchtete Oppositionelle zu schaffen. „Österreich muss sich klar auf die Seite der weißrussischen Zivilgesellschaft, der Demokratie und Menschenrechte stellen. Der Außenminister soll die Initiative von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian aufgreifen und Mittel für einen Fonds für verfolgte Oppositionelle und Gewerkschafter in Weißrussland bereitstellen“, appellierte Rendi-Wagner. ****

Zum Thema Moria bekräftigte Rendi-Wagner in der aktuellen Aussprache die Kritik an den Aussagen von Außenminister Schallenberg. Wenn dieser die Forderung der SPÖ, aber auch von NGOs, Gemeinden und ÖVP-Bürgermeistern, Kinder aus einer absoluten Notsituation aufzunehmen, als „Geschrei nach Verteilung“ bezeichnet, dann sei das nicht die Sachlichkeit, die man sich von einem Außenminister erwarten könne, so die Klubobfrau der SPÖ. „Die Erhöhung der humanitären Hilfe für Moria ist positiv, aber es besteht dort eine eindeutige Notsituation, und es ist aus unserer Sicht ein Akt der Menschlichkeit, über die humanitäre Hilfe hinaus Kinder aufzunehmen, die unter diesen katastrophalen und menschenunwürdigen Umständen leiden müssen“, bekräftigte Rendi-Wagner. (Schluss) bj/ah

