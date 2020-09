„Keine Gaudi, wenig Gäste, viele Regeln!“: „Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter am 30. September in ORF 1

Wie wird diese Ski-Saison aussehen?

Wien (OTS) - Maske, Abstand, Vorsicht, Disziplin im Sitzen statt Gaudi in den Hütten. Après-Ski? Gestrichen! Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen dagegen machen die bevorstehende Skisaison zu einer absoluten Ausnahmesituation. Desinfizierte Gondeln, Schnelltest an der Talstation, Fiebermessen vor der Hütte: Sieht so in diesem Jahr der Winterurlaub aus? Was bleibt da noch vom Skivergnügen? Worauf muss man sich noch einstellen? Aber auch: Wie sicher ist ein Aufenthalt in den Skigebieten? Außerdem: Es hagelt Reisewarnungen für Bundesländer, in denen das Hauptgeschäft mit dem Wintertourismus gemacht wird. Doch wenn die Urlauberinnen und Urlauber aus dem Ausland ausbleiben, bricht die Nachfrage ein. Wird das zur Überlebensfrage vieler Hotels, Gasthäuser und anderer Betriebe, die vom Geschäft mit dem Wintertourismus leben?

Darüber diskutiert Lisa Gadenstätter in „Talk 1“ am Mittwoch, dem 30. September 2020, um 22.30 Uhr in ORF 1 mit Betroffenen und Verantwortlichen.

