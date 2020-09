Wiener Luxushotel The Ring verkauft

Wie GEWINN berichtet, hat die Wiener Immobilien- und Garagendynastie Breiteneder das Fünf-Sterne-Haus gekauft

Wien (OTS) - Wie das Wirtschaftsmagazin GEWINN in seiner neuen Ausgabe berichtet, hat die Wiener Immobilien- und Garagendynastie Breiteneder das Fünf-Sterne-Haus an der Ringstraße für 28,8 Millionen Euro gekauft.

Das 2007 vom saudischen Scheich Mohamed Al Jaber eröffnete Hotel The Ring war seit 2016 im Besitz eines Luxemburger Fonds. Dieser trennte sich im August von dem 6.000 Quadratmeter großen Haus mit seinen 68 Zimmern. Käufer war ein Unternehmen der Familie Breiteneder, die zu den größten heimischen Garagenbetreibern zählt. Wie es mit dem Hotel in der schwersten Krise der Stadthotellerie weitergehen soll und ob eine neue Nutzung denkbar wäre, z. B. als Luxuswohnungen, ist laut Firmenchef Johann Breiteneder noch offen: „Wir befinden uns derzeit in einer intensiven Evaluierungsphase hinsichtlich des Optimierungspotentials und der zukünftigen Ausrichtung der Immobilie und können daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine finale Stellungnahme abgeben.“

Den ausführlichen Artikel und noch mehr spannende Immobilien-Deals lesen Sie im neuen GEWINN.

Rückfragen & Kontakt:

GEWINN

Gertie Schalk

+43 1 521 24-48

g.schalk @ gewinn.com

www.gewinn.com