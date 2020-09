Landesrat Danninger bei Tourismustagung: „Infektionszahlen senken, damit sich Gäste sicher fühlen können“

Bevorstehende Wintersaison stand im Fokus der Tagung der Tourismuslandesräte mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei der Tagung der heimischen Tourismuslandesräte gemeinsam mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger im Kärntner Stift Ossiach standen die Vorbereitungen auf die kommende Wintersaison im Fokus. Dabei betonte Niederösterreichs Tourismuslandesrat Jochen Danninger die Notwendigkeit, die COVID-19-Infektionszahlen zu senken: „Wir werden alles daransetzen, das Beste aus der kommenden Wintersaison zu machen. Wenn es uns gelingt die Infektionszahlen weiter zu senken, bin ich überzeugt, dass wir mit einem blauen Auge durch diese Wintersaison kommen. Nur mit sinkenden Infektionszahlen können wir unsere Gäste überzeugen, dass sie sich bei ihrem Winterurlaub in Niederösterreich nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen können. Dazu braucht es aber eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten – Bund, Länder, Betriebe und Bevölkerung. Aufbauend auf den durchaus guten Erfahrungen im Sommer, was Gästekommunikation und Besucherlenkung betrifft, arbeitet Niederösterreich mit den Verantwortlichen im Tourismus derzeit an Maßnahmen, um die Sicherheit der Gäste im Wintertourismus weiter zu erhöhen. Denn die Sicherheit wird die wertvollste Währung für den heimischen Tourismus in dieser Wintersaison.“

