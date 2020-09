Von Drachen, Einhörnern und Donaunymphen.

Wiener Stadt- und Landesarchiv: Themenschwerpunkt zu Wiener Wappen und Siegeln nun online.

Wien (OTS) -

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv präsentiert regelmäßig Themenschwerpunkte zu Aspekten der Wiener Stadtgeschichte. Diese werden im Wien Geschichte Wiki, der historischen Wissensplattform der Stadt Wien, mit digitalisierten Originalquellen aufbereitet.

Symbole städtischer Identität

Als das neue Bundesland Wien 1925 sein Wappen und Siegel gesetzlich festschrieb, griffen die Verantwortlichen auf mittelalterliche Vorbilder zurück. Der Kreuzschild diente seit dem 13. Jahrhundert als Symbol für die Stadt. Friedrich III. verlieh Wien 1461 im Wappenbrief das Recht, ein Doppeladlerwappen zu führen. Seither verwendete die Stadt beide heraldischen Zeichen in immer wieder unterschiedlicher Kombination.

Die Eingemeindungen der Vorstädte und Vororte im 19. Jahrhundert nährten den Wunsch, auf Bezirksebene eigene Identifikationszeichen zu führen. Wappen und Siegelbildern der früheren Gemeinden wurden 1904 zu Bezirkswappen zusammengeführt. Die Motive reichen von Kirchenpatronen, redenden Wappen, welche den Ortsnamen versinnbildlichen, bis hin zu exotischen Fabelwesen wie Drachen, Einhörnern und Donaunymphen. Das neue Gemeinsame sollte mit einem Wiener Gesamtwappen gestärkt werden, das die historisch gewachsene Einheit der Metropole repräsentierte.

Themenschwerpunkt des Wiener Stadt- und Landesarchivs

Der Themenschwerpunkt „Wiener Wappen und Siegel. Geschichte und Verwendung“ behandelt die Entstehung und Entwicklung der Wiener Wappen und Siegel in ihrer vielfältigen Verwendung. Für jeden einzelnen Bezirk erläutern Artikel Geschichte und Zusammensetzung seines Wappens. Eine interaktive Karte zeigt den Gebrauch dieser städtischen Symbole im öffentlichen Raum, eine weitere setzt sich mit der Verwendung von Wappen auf Grenzsteinen im Wiener Raum auseinander.

Originaldokumente online und in Auswahl im Ausstellungsfoyer

Im Rahmen des Themenschwerpunkts wird auch versucht, einen facettenreichen, digitalen Einblick in das relevante Archivgut zur Erforschung der Wiener Wappen und Siegel im Wiener Stadt- und Landesarchiv zu geben. Zusätzlich werden in den vier Vitrinen im Foyer des Archivs vom 1. Oktober 2020 bis zum 24. Februar 2021 beispielhaft einige der Objekte gezeigt, die als zentrale Quellen für die Wiener Wappen- und Siegelgeschichte fungieren, so etwa das Typar (Siegelstempel) des Großen Stadtsiegels von 1464/66 und der Originalentwurf zum Wappengesetz samt Wappen aus 1925.

Link zum Themenschwerpunkt:

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Wiener_Wappen

