SiFi Networks: Salem FibreCity(TM) ist Startklar

Los Angeles (ots/PRNewswire) - SiFi Networks wird seine erste East Coast FibreCity(TM) in Salem, MA starten.

Das privat finanzierte stadtweite Glasfasernetz wird jedes Haus und jedes Geschäft in der Stadt passieren und die Möglichkeit bieten, auf Smart City-Anwendungen zuzugreifen.

Mit dem Bau des Glasfasernetzes wird noch vor Ende des Jahres begonnen, wobei das gesamte Netz bei gutem Wetter 2022 fertiggestellt sein wird.

GigabitNow wurde sorgfältig als der erste Internet Service Provider in Salem ausgewählt, sie haben eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte für exzellenten Kundenservice und eine breite Palette von Produktangeboten zu wettbewerbsfähigen Preisen.

"GigabitNow freut sich über die Partnerschaft mit SiFi Networks, um schnelle Gigabit-Internetdienste anzubieten, die alles übertreffen, was heute in der Stadt Salem angeboten wird", sagte Stephen Milton, CEO von GigabitNow. "Unsere langfristige Partnerschaft mit SiFi Networks hat wesentlich dazu beigetragen, unser Ziel zu erreichen, den Gemeinden in den Vereinigten Staaten den schnellsten Internetservice zu bieten und mehr Gemeinden daran teilhaben zu lassen, wie der Internetservice sein soll", fügte Milton, CEO von GigabitNow, hinzu.

Ein Glasfasernetz ermöglicht es wirklich, dass die wirtschaftliche Entwicklung in jeder Stadt gedeiht, und Salem bildet da keine Ausnahme. Als Pendlerstadt in der Nähe von Boston wird sie dazu beitragen, neue Unternehmen anzuziehen und zu halten und den Einwohnern die Möglichkeit zu geben, einfach zu telekommunizieren.

Darüber hinaus kann die Stadt auf das Netzwerk zugreifen, um Smart City-Anwendungen wie E-Education, E-Health, Abfallmanagement, um nur einige zu nennen, zu nutzen.

"Wir freuen uns, dass sich SiFi Networks für die Bereitstellung eines Glasfasernetzes in unserer Stadt entschieden hat. Ein Glasfasernetz kann wirklich die Infrastruktur bereitstellen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern, die Lebensqualität für unsere Einwohner zu erhöhen und uns die Möglichkeit geben, für die Zukunft zu planen und die vielen Smart City-Anwendungen zu nutzen, die leicht verfügbar sind", sagte Salems Bürgermeister Kim Driscoll.

Salem FibreCity(TM) wird ein Open-Access-Netzwerk für Serviceprovider sein, egal ob es sich dabei um Internet-Serviceprovider, Heimsicherheitsprovider, Mobilfunkanbieter oder sogar Bildungsanbieter handelt.

"Wir freuen uns auf den Baubeginn in Salem und darauf, die Gemeinde kennenzulernen, während wir das größte Netzwerk liefern, das es je gab", sagte Ben Bawtree-Jobson, CEO von SiFi Networks.

"Was unser Modell einzigartig macht, ist, dass es nicht nur das schnellste und zuverlässigste Netzwerk ist, sondern auch unabhängig betrieben wird, so dass Dienstleister aller Art Zugang zum neutralen Netzwerk haben, d.h. die Straßen müssen nur einmal gegraben werden", fügte Ben Bawtree-Jobson hinzu.

Phoebe Smith, Vorsitzende der Partnerschaft zwischen dem Smart City Infrastructure Fund und SiFi Networks, sagte: "Salems FibreCity(TM) setzt unsere Vision fort, eine qualitativ hochwertige digitale Open-Access-Infrastruktur zu unterstützen, die in der Lage ist, Smart City-Anwendungen und -Dienste zu unterstützen. In einer Zeit, in der Konnektivität wichtiger denn je geworden ist, freuen wir uns sehr, unsere Partnerschaft mit SiFi Networks auf Gemeinden an der Ostküste auszuweiten."

Salem ist die zweite Stadt, die durch den Smart City Infrastructure Fund, der Partnerschaft von SiFi Networks, finanziert wird. Die erste, Fullerton FibreCity(TM), hat nun ihre ersten Kunden angeschlossen und mehrere weitere Städte sind in der Vorbereitungsphase.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1281633/SiFi_Networks_Logo.jpg