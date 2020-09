Köstinger: Lebensmittel sind zu wertvoll, um im Müll zu landen

Internationaler Tag gegen Lebensmittelverschwendung – Initiative "Das isst Österreich": Informationen über regionale Produktion und den Wert unserer Lebensmittel

Wien (OTS) - "Jeder einzelne kann selbst etwas dazu beitragen, um die unnötige Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden", betont Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger anlässlich des internationalen Tages gegen Lebensmittelverschwendung, der heuer zum ersten Mal von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde. "Ein Drittel aller hergestellten Lebensmittel landen weltweit im Müll, das ist auch wirtschaftlich fatal. Damit werden hart erarbeitete, wertvolle Ressourcen verschwendet, man schadet der Umwelt und belastet das Klima", so Köstinger. Allein in Österreich landen rund eine Million Tonnen an genießbaren Lebensmitteln im Müll.

Die Landwirtschaftsministerin appelliert einmal mehr, verstärkt regionale Produkte zu konsumieren. "Wer regional kauft, stärkt unsere bäuerlichen Familienbetriebe, schont die Umwelt durch kurze Transportwege und die Wertschöpfung bleibt im Land. Mit unserer neuen Initiative 'Das isst Österreich' rufen wir die Bedeutung heimischer Lebensmittel in Erinnerung. Unsere Bäuerinnen und Bauern produzieren Lebensmittel in bester Qualität unter Einhaltung höchster Standards. Hinter jedem regionalen Produkt stehen harte Arbeit, Leidenschaft und Tradition. Alle, die in unserem Land Lebensmittel produzieren oder verarbeiten, haben es sich verdient, dass wir mit diesen wertvollen Ressourcen verantwortungsvoll umgehen."

Bei den 181 Erlebnisbetrieben der AMA GENUSS REGION in ganz Österreich kann man direkt am Betrieb erleben, welch hoher Aufwand hinter jedem produzierten Lebensmittel steckt. Alle AMA GENUSS REGION Erlebnisbetriebe findet man auf der interaktiven GENUSS Landkarte auf www.das-isst-oesterreich.at. Mit einer Anmeldung auf der Plattform erhalten Interessierte regelmäßig Informationen über regionale Lebensmittel, wie auch Tipps gegen Lebensmittelverschwendung.

