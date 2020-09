„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien in ORF 1

Am 30. September um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Gute Nacht Österreich“ am Mittwoch, dem 30. September 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 ist Peter Klien wieder als Reporter unterwegs. Diesmal hat er nicht nur einer Wahlkampfveranstaltung von H.C. Strache einen Besuch abgestattet, sondern sich auch unter die Teilnehmer/innen einer „Anti-Corona-Demo“ in Wien gemischt. In Westösterreich sorgt die vorverlegte Sperrstunde für Aufregung unter den Gastronomen. Nadja Maleh meldet sich zu diesem Thema in der Rolle einer Tiroler Wirtin zu Wort. Außerdem stellt Klien Fragen zur anstehenden Wien-Wahl und widmet sich schlussendlich dem Thema Corona-Impfung. Welche Varianten gibt es, wie wird der Impfstoff getestet und wann kann man mit einer Zulassung rechnen?

