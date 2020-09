FP-Guggenbichler/Wansch: Weltkulturerbe jetzt – Zerstörung von Otto Wagner Ensemble Steinhof muss beendet werden

Otto Wagner Spitals Areal muss UNESCO-Welterbestätte werden

Wien (OTS) - Die FPÖ fordert, dass das Otto Wagner Spitals Areal, die Otto Wagner Pavillons sowie die Kirche am Steinhof endlich als UNESCO-Welterbestätte anerkannt werden. Die Stadt Wien müsse sich dieses historischen Erbes bewusst werden und es für die Wiener Bevölkerung sichern. „Ein Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste an das Welterbekommitte ist unumgänglich“, stellt LAbg. Udo Guggenbichler klar.Neben dem außerordentlichen historischen Wert dieser Otto Wagner Jugendstilbauten ist jedoch auch die Gesundheitseinrichtung am Otto Wagner Spitalsareal („Klinik Penzing“) ein wichtiger Baustein der Gesundheitsversorgung im Westen Wiens. „Insbesondere die orthopädische Abteilung im Haus Felix Austria und die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege sind daher unbedingt in Penzing zu erhalten“, so der freiheitliche LAbg. Alfred Wansch.

Die fortschreitenden Absiedelungen von Spitälern – wie etwa die Absiedelung der Geburtenstation im Hanuschkrankenhaus 2016 - und drohende Verluste von Bildungseinrichtungen wie der Penzinger Schule für Gesundheits- und Krankenpflege werden sehr negativ von den betroffenen Bürgern in Penzing und Ottakring aufgenommen, weiß die FPÖ.

Ebenso ist die Zerstörung des Erbes Otto Wagners, einer der bedeutendsten österreichischen Architekten, Architekturtheoretikers, Visionärs und Stadtplaners einer Kulturstadt wie Wiens unwürdig und beschämend. Seine Jugendstil­bauten, seine universitäre Tätigkeit und seine Schriften über Stadtplanung verhalfen ihm ab den 1890er Jahren zu Weltgeltung. „Und dieses wertvolle Erbe zerstört die rot-grüne Stadtregierung nun Schritt für Schritt“, bedauert Wansch.

Die FPÖ fordert daher die rot-grüne Stadtregierung auf, alle Schritte in die Wege zu leiten, um die genannten Areale in den Rang einer UNESCO-Welterbestätte zu erheben und wird dementsprechende Anträge im Wiener Gemeinderat einbringen.

