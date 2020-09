Blümel: Herzliche Gratulation an Ingrid Korosec zur Wiederwahl als Seniorenbund-Präsidentin!

Ingrid Korosec ist starke und unermüdliche Vertretung für Senioren

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Ingrid Korosec zur Wiederwahl als Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes! Ich freue mich, dass wir mit ihr eine unglaublich starke und unermüdliche Vertretung und Stimme für die Seniorinnen und Senioren in Österreich haben“, so Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel.

Korosec bringt sich nicht nur bereits jahrelang im Wiener Gemeinderat und als Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei Wien aktiv für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ein, sondern verschafft als Obfrau des Wiener Seniorenbunds auch der Generation 50+ in Wien Gehör. „Ich wünsche Ingrid Korosec und ihrem neu gewählten Team viel Kraft und Erfolg für die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen, um die erfolgreiche Politik im Sinne der österreichischen Seniorinnen und Senioren weiterzuführen. Herzlichen Glückwunsch im Namen der gesamten neuen Volkspartei Wien“, so Blümel abschließend.

