GPS-Kontrollpunkt für Handys

Erster Wiener GPS-Kontrollpunkt beim Lainzer Tor errichtet

Wien (OTS) - Fast jede Person hat heute ein Smartphone und immer mehr Menschen verwenden ihr Handy auch, um sich zu orientieren oder nachzuschauen, wo sie sich gerade befinden. Vor allem beim Autofahren, Joggen, Radfahren oder Wandern nutzen viele Menschen Online-Karten. Kaum jemand weiß aber, wie genau die GPS (Global Positioning System)-Ortung seines Handys ist, und wie genau daher die angezeigte Position ist. Mit dem Kontrollpunkt kann man selbst herausfinden, wie genau die GPS-Positionsbestimmung vom eigenen Smartphone ist.

Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) hat im Herbst 2018 den ersten Kontrollpunkt für Smartphones zur Überprüfung der Positionsgenauigkeit von Mobilgeräten bereitgestellt. Mittlerweile existieren in Österreich neun Kontrollpunkte. Aufgrund der Nachfrage möchte das BEV ein österreichweites Netz an Kontrollpunkten in den Landeshauptstädten beginnend aufbauen. Im Wiener Stadtgebiet ist nun der erste Kontrollpunkt beim Lainzer Tor errichtet worden.

Nachdem das BEV und die MA 41 – Stadtvermessung sich geeinigt hatten, auch in Wien einen Kontrollpunkt für Smartphones zu errichten, wurde gemeinsam mit der MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Standort im Lainzer Tiergarten nahe beim Lainzer Tor bestimmt. Die MA 49 errichtete ein Stück eines Baumstammes als Kontrollpunkt mitsamt zugehöriger Informationstafel. Das BEV bestimmte danach die genaue Position, die nun als Referenz für das eigene Handy dient.

Alle Bürgerinnen und Bürger können das Service kostenlos nutzen; der Ablauf erfolgt in drei Schritten:

QR-Code auf der Metallplatte des Kontrollpunkt für Smartphones scannen. Angezeigtem Link auf eine Webseite mit einer Karte folgen. Smartphone über die Mitte der Metallplatte halten, und man erfährt wie genau das Smartphone die Position anzeigt.

Online-Karten und Positionsbestimmung über Satelliten sind Domänen des Fachgebiets Geodäsie (Vermessung). Der Kontrollpunkt soll in erster Linie Bewusstsein für die Genauigkeit der Positionsbestimmung von Smartphones (mehrere Meter) schaffen. Und darüber hinaus sollen die grundlegenden Zusammenhänge der Geodäsie aufgezeigt werden. Denn wer mittels Smartphone die eigene Position ermittelt, führt eine „Vermessung“ durch.



Rückfragen & Kontakt:

Simon Pötschko

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Telefon: 01/4000-81693

E-Mail: simon.poetschko @ wien.gv.at