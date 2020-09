Corona-Stufenplan bewährt sich: Auch das LK Scheibbs übernimmt COVID-Patienten

St. Pölten (OTS) - Nach den Klinikstandorten Melk, Lilienfeld, Stockerau, Neunkirchen, Waidhofen/Thaya, Mödling, Tulln, Gmünd und Hollabrunn wird jetzt auch das Landesklinikum Scheibbs COVID-19-PatientInnen in einer speziellen Station versorgen.

„Die Anzahl der COVID-positiv erkrankten Personen steigt in Niederösterreich weiter an. Und so müssen auch die Kliniken vermehrt Erkrankte behandeln. Ab sofort werden daher auch im Klinikum Scheibbs COVID-19-Patienten in einer abgegrenzten Station versorgt“, erklärt LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf.

Derzeit sind in NÖ 93 PatientInnen hospitalisiert, davon befinden sich 13 auf Intensivstationen.

