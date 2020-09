Kostelka beglückwünscht Ingrid Korosec zur Wiederwahl

Gute Zusammenarbeit in herausfordernden Zeiten notwendig

Wien (OTS) - Der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) Dr. Peter Kostelka gratulierte bei einem persönlichen Treffen heute Vormittag Ingrid Korosec zu neuerlichen Wahl zur Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes.

Kostelka: „Der Pensionistenverband als größte österreichische Seniorenvereinigung ist überzeugt, dass nur eine gute Zusammenarbeit der Pensionistenorganisationen in diesen herausfordernden Zeiten dazu führen wird, die teilweise schwierigen Lebenssituationen der älteren Menschen in unserem Land zu verbessern. Das haben wir mit der am Wochenende erreichten Pensionsanpassung von 3,5 Prozent eindrucksvoll bewiesen“, so Kostelka, der sich auf weitere erfolgreiche Jahre mit Präs. Korosec freut.

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

0664 48 36 138