Junge Filme im Zeichen des Corona-Virus

Die Video & Filmtage präsentieren von 8. - 12.Oktober 67 außergewöhnliche Filme und zeigen, was die junge Szene zu sagen hat.

Wien (OTS) - Nicht wenige Produktionen sind in der Isolation der eigenen vier Wände, im Garten oder im Wald entstanden. Das Filmprogramm bietet dennoch vieles mehr. Ein Online-Meet & Greet der FilmemacherInnen und im Schachbrettmuster zugewiesene Sitzplätze machen das Festival möglich, der Eintritt ist frei.

Die jungen FilmemacherInnen zeigen ihre Werke persönlich auf großer Leinwand und besprechen sie anschließend mit dem Publikum und der ehrenamtlichen Jury aus FilmemacherInnen, - journalistInnen, -kuratorInnen und -wissenschaftlerInnen.

Darunter sind die FilmemacherInnen und KünstlerInnen Johannes Grenzfurthner, Bettina Henkel, Sebastian Brauneis und Tina Leisch, Vienna Shorts-Festivalleiter Daniel Ebner oder Radiomacher Lukas Tagwerker von FM4. Diese Frühförderung ist aus der österreichischen Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Das Festivalprogramm läuft über zwei Schienen, der „Primetime“ am Nachmittag und am frühen Abend und der „Nightline“. Die Nachtschiene widmet sich eher undurchsichtigen, tiefsinnigen

Produktionen, die Primetime dagegen lockeren Filmen.

Ascan Breuer, Festivalleiter: „Die Videos und Filme, die sich um Corona drehen, tun das auf überraschend gewitzte Weise. Es werden ironische Anleihen im Horror-Genre genommen, das

Unheimliche spielt eine große Rolle, auch das Doppelgänger-Motiv, das Gefühl aus sich selbst herauszutreten und die Kontrolle zu verlieren. Das verhandeln die jungen Filmemacherinnen und

Filmemacher selbstbewusst und ohne Scheu, gleichzeitig aber auch sehr sensibel.”

Für die besten Filme gibt es attraktive Sach- und Förderpreise, für die Festival-BesucherInnen 5 Tage Kino durch alle Genres und leidenschaftliche Filmgespräche. Die Video & Filmtage zählen zu den ältesten Filmfestivals des Landes und werden vom Team des WIENXTRA-Medienzentrums umgesetzt.

VIDEO & FILMTAGE 2020

Das Festival des jungen Kurzfilms

Do, 8. bis Mo, 12. Oktober 2020

Eintritt frei



Festivalkino:

WIENXTRA-Cinemagic in der Wiener Urania

1., Uraniastraße 1

cinemagic.at



Eröffnung: Do, 8.Oktober ab 19:00



Filmvorführungen:

Primetime ab 15:00

Nightline ab 20:00



Programm und Information:

videoundfilmtage.at

facebook.com/videoundfilmtage



Eine Veranstaltung von:

WIENXTRA-Medienzentrum

7., Zieglergasse 49/II

medienzentrum.at

(Schluss) WIENXTRA

