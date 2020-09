Lotto: Jackpot – 1,4 Millionen Euro warten

2 Sechser bei Lotto Plus in Vorarlberg und NÖ, Solo-Joker in der Steiermark

Wien (OTS) - Da ließ sich Fortuna wahrlich nicht sonderlich viel einfallen: Sie kombinierte einfach drei Zahlen vom vergangenen Mittwoch (8, 11 und 39) mit einer vom Sonntag davor (6) und zweien vom Mittwoch davor (3 und 32), und schon hatte sie die aktuellen „sechs Richtigen“. Von den Spielteilnehmern kam niemand auf diese Idee, auch nicht der Computer, und so endet die Ziehung am Sonntag mit einem Jackpot. Bei der nächsten Ziehung geht es somit um rund 1,4 Millionen Euro.

Um einen Jackpot ging es zuletzt beim Fünfer mit Zusatzzahl, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Tiroler (ihm fehlte die 11 zum Sechser) und ein win2day-User (ihm fehlte die 6) waren jeweils per Normalschein erfolgreich. Beide gewannen je mehr als 94.500 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag zwei Sechser. Ein Vorarlberger kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an, ein Niederösterreicher kam per Quicktipp zu den „sechs Richtigen“. Jeder der beiden erhält mehr als 112.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es einen Sologewinn. Ein Steirer sagte „Ja“ zur richtigen Joker Zahl und gewann damit rund 227.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. September 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 731.813,07 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 94.552,50 80 Fünfer zu je EUR 1.372,10 285 Vierer+ZZ zu je EUR 115,50 4.708 Vierer zu je EUR 38,80 6.973 Dreier+ZZ zu je EUR 11,80 73.045 Dreier zu je EUR 4,50 195.353 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 06 08 11 32 39 Zusatzzahl 27

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. September 2020

2 Sechser zu je EUR 112.209,20 56 Fünfer zu je EUR 938,60 1.990 Vierer zu je EUR 23,50 35.373 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 07 14 15 30 40 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 27. September 2020

1 Joker EUR 226.645,90 12 mal EUR 8.800,00 107 mal EUR 880,00 1.080 mal EUR 88,00 11.529 mal EUR 8,00 112.794 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 2 9 9 5 7

