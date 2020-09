SP-Klubchef Taucher: Wien steuert gegen größten Wirtschaftseinbruch seit dem 2. Weltkrieg

Wir sichern Arbeitsplätze und helfen der Wiener Wirtschaft

Wien (OTS/SPW-K) - Die Wirtschaft in Österreich erlebt in der Corona-Epidemie einen nie dagewesenen Einbruch. Besonders im Dienstleistungssektor und dem Gastgewerbe zeigt sich der stärkste Rückgang seit 1945. "Angesichts einer solch massiven Krise hat Wien schnell reagiert und bereits 400 Millionen Euro in die Hand genommen. Die Hälfte davon fließt als Unterstützung in die heimische Wirtschaft und kommt direkt den ArbeitnehmerInnen zu Gute. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und helfen schnell und unbürokratisch", kommentiert der Vorsitzende des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus, Gemeinderat Josef Taucher, die aktuellen Zahlen.

Drei Hilfspakete: wir helfen schnell, unbürokratisch und zielgerichtet!

Mit insgesamt drei Hilfspaketen hat die Stadt Wien auf die massiven Herausforderungen der Krise geantwortet. Neben notwendigen Investitionen in das Gesundheits- und Sozialsystem sind die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Unterstützung der Wirtschaft oberste Priorität. "Wir haben letzte Woche das dritte Corona-Hilfspaket im Gemeinderat beschlossen. Wir stellen 13 Millionen Euro für die Joboffensive 50+ bereit und schaffen damit 1000 zusätzliche Stellen für Langzeitarbeitslose. Weitere 1,3 Millionen Euro investieren wir in das Pilotprojekt Lehrlingsverbund, damit Auszubildende ihre Lehre überbetrieblich fortsetzen können und nicht coronabedingt gekündigt werden. Mit 22 Millionen Euro unterstützen wir Hotellerie und Tourismus und fördern mit 14 Millionen Euro Unternehmen bei Digitalisierung, Klimaschutz und Standortbelebung. Das alles sichert Arbeitsplätze in Wien!", gibt Taucher zu bedenken.

"Wir haben seit Ausbruch der Corona-Krise die Wiener Wirtschaft und die ArbeitnehmerInnen unterstützt. Wir haben das Wiener Ausbildungspaket mit 17 Millionen Euro geschnürt, die Lehrplätze bei der Stadt verdoppelt und 24 Millionen Euro für den Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff) bereitgestellt. Mit der Stolz-auf-Wien-Beteiligungsgesellschaft, der Förderung für Online-Auftritte von Wiener Betrieben und der Bürgschaftsaktion helfen wir unseren Wiener Unternehmen durch die Krise. Für Kulturschaffende wurden Arbeitsstipendien eingerichtet und für das Nachtleben gibt es 3 Millionen Euro im Clubpaket. Mit dem Gastro-Gutschein haben wir ein international gelobtes Instrument geschaffen, das allen Wienerinnen und Wienern zugutekommt und direkt der Gastronomie und deren Beschäftigten hilft. Wir helfen rasch, umfassend und zielgerichtet und kämpfen um jeden Arbeitsplatz", fasst Josef Taucher die Hilfsmaßnahmen zusammen.





