Frauenstadträtin Gaal: Thementag „Wohnen“ am 30.9. im Frauenzentrum der Stadt Wien

Mittwoch ab 9 Uhr: Schwerpunkt gemeinsam mit der Wohnberatung Wien – Kostenlose telefonische Beratung von 9 bis 17 Uhr

Wien (OTS) - „Beim ersten Thementag des Frauenzentrums dreht sich alles ums ,Wohnen‘. Ob es um den Wohnbonus für Alleinerziehende geht oder um andere Themen: Die Expertinnen der Wohnberatung und des Frauenzentrums geben kostenlos Auskunft“, freut sich Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Am 30. 9. 2020 von 9 bis 17 Uhr findet im Frauenzentrum der Thementag „Wohnen" statt: Exklusiv an diesem Tag bietet eine Expertin der Wohnberatung Wien gemeinsam mit den Expertinnen des Frauenzentrums telefonische Beratung an.

Einfach anrufen: Stadt Wien Frauenzentrum: Telefon 01/408 70 66

Thementag „Wohnen“ im Frauenzentrum der Stadt Wien

Das Thema „Wohnen“ hat viele Aspekte, die für Frauen wichtig sind. Aufgrund des immer noch niedrigeren Einkommens von Frauen sind sie besonders auf leistbare Wohnungen angewiesen.

Typische Fragestellungen können sein:

Ich lebe in Scheidung und könnte mir danach die jetzige Wohnung nicht mehr allein leisten. Gibt es Zuschüsse für Wohnungskosten?

Ich habe gehört, dass Alleinerziehende jetzt leichter eine leistbare Wohnung bekommen. Wie funktioniert das?

Ich habe in der Corona-Krise meinen Job verloren und kann die Miete nicht mehr bezahlen. Werde ich nun delogiert? Und was wird dann aus mir und meinen Kindern?



Wohnbedarfsgrund „Alleinerziehend“

Seit Juli 2020 gibt es mit dem Wohnbedarfsgrund „Alleinerziehend“ ein neues Kriterium für die Vergabe von geförderten Wohnungen in Wien. Alleinerziehende, die in keinem eigenen Mietverhältnis stehen und keine Eigentumswohnung besitzen, erhalten seit 1. Juli deutlich leichter Zutritt zum Gemeindebau und ins günstige Segment der geförderten Wohnungen. Dazu beraten die ExpertInnen am 30.9.

Außerdem gibt es Informationen rund um das Wohnungsangebot der Stadt, Wohnungssuche, geförderte Wohnungen oder Gemeindewohnungen, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten, Mietrecht, den Wien-Bonus für langjährige WienerInnen und Voraussetzungen für das Wiener Wohnticket.

Kostenlose Beratung im Frauenzentrum der Stadt Wien

„Frauen erhalten im Frauenzentrum der Stadt Wien kostenlose und anonyme Beratung. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, sofort zu handeln und Frauen mit Beratung zu helfen. Im Frauenzentrum sind Expertinnen für die Wienerinnen da – und helfen weiter“, so Frauenstadträtin Kathrin Gaal.

Das Stadt Wien Frauenzentrum ist die zentrale Beratungs- und Informationsstelle der Stadt Wien für Wienerinnen. Ein Team von Juristinnen, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen informiert und bietet kostenlose Erstberatung. Hier bekommen Frauen rechtliche Erstberatung durch Juristinnen zu Scheidung, Trennung, Obsorge, Kontaktrecht und Unterhalt. Die Beratung ist vertraulich, auf Wunsch anonym und ist für alle Frauen in Wien kostenlos.

Mehr Informationen unter:

Frauenservice Wien frauen.wien.at

Wohnservice wohnservice-wien.at

FAQs und Tipps zum Wiener Wohn-Ticket und dem Wohnbedarfsgrund „Alleinerziehend“: wohnberatung-wien.at/ (Schluss)





