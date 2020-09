Bezirksmuseum 15: „Kultur-Spaziergang“ am Freitag

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker-Team aus dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) veranstaltet am Freitag, 2. Oktober, den nächsten „Kultur-Spaziergang“ im 15. Bezirk. Die Führung beginnt um 17.30 Uhr beim Museum und hat den Titel „Im Herzen von Fünfhaus“. Im Blickpunkt stehen der Henriettenplatz und dessen Umgebung. An dem Nachmittag erzählt die Geschichtskundige Waltraud Zuleger viele interessante Dinge aus der Vergangenheit des „Grätzls“. Gegen 19.00 Uhr geht die Exkursion zu Ende. Das Mitmachen ist gratis. Die Museumsmannschaft freut sich über Spenden des Publikums, für das Corona-Regelungen (Abstand, Hygiene, u.a.) gelten. Bis zu 15 Personen (mit Schutzmasken) dürfen mitgehen. Notwendig ist eine Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17. E-Mails an Museumsleiterin Brigitte Neichl: bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirkshistorikerin Waltraud Zuleger: https://waltraudzuleger.jimdofree.com/über-mich/

