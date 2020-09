„Report“ über Angst vor Quarantäne, Regierungs-Jahresbilanz und Wiener Landtagswahl

Am 29. September um 21.05 Uhr in ORF 2 mit Live-Gast NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger & Live-Schaltung zu Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 29. September 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Angst vor Quarantäne

Die steigenden Infektionszahlen und die damit einhergehenden strengeren Vorsichtsmaßnahmen verunsichern viele in den Betrieben. Arbeitnehmer/innen, vor allem die in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fürchten Verdienstentgang, wenn sie in Quarantäne müssen und trauen sich oft nicht, sich krank zu melden. In den Dienstleistungsbetrieben kann es schnell zu personellen Engpässen kommen, wenn Mitarbeiter/innen ausfallen und somit Aufträge nicht erledigt werden. Das alles setzt in Zeiten der wirtschaftlichen Anspannung viele Kleinunternehmer/innen unter Druck. Stefan Daubrawa, Yilmaz Gülüm und Helga Lazar berichten über einen heiklen Saisonstart in den Herbst.

Zu den Corona-Maßnahmen in Bund und Ländern: Live-Schaltung zu Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, SPÖ.

Jahresbilanz

Ein Jahr nach der Nationalratswahl vom Oktober 2019 ziehen Meinungsforscher für den „Report“ Bilanz: Wie zufrieden ist die Bevölkerung mit der Arbeit der Regierung? Wann kommt die SPÖ aus ihrem Umfragetief? Wie wirkt sich die Abspaltung der Strache-Partei auf die FPÖ aus und werden die NEOS noch wahrgenommen? Im Hinblick auf die Wiener Landtagswahl am 11. Oktober sind die Umfrageergebnisse besonders brisant. Eva Maria Kaiser und Helma Poschner analysieren.

Live im Studio: NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Kampf der Kleinen

Knapp zwei Wochen vor der Wiener Landtagswahl buhlen Kleinparteien wie NEOS und das Team HC Strache noch einmal um Aufmerksamkeit und Stimmen. In COVID-Zeiten keine einfache Aufgabe, deshalb versuchen sie es vor allem über Social Media. Mit mehr oder weniger Erfolg. Für beide Parteien geht es um viel. Die NEOS drängen aus ihrer Oppositionsrolle heraus in eine mögliche Koalition mit der SPÖ, und das Team HC Strache kämpft überhaupt um den Einzug in den Wiener Landtag. Ein Bericht von Sophie-Kristin Hausberger und Martin Pusch.

