Europa Donna Austria: Neue Webseite zeigt die vielen Gesichter des Brustkrebs

Wien (OTS) - Europa Donna gibt Brustkrebs-Patientinnen eine Stimme. Nun kommen sie auf der neuen Webseite der österreichischen Brustkrebs-Koalition auch selbst zu Wort und erzählen ihre Geschichten – mit all den Herausforderungen, Ängsten aber auch neuen Wegen, die diese Erkrankung mit sich bringt. Mehr Bilder geben dem Webportal eine ansprechende Optik und eine verbesserte Menüführung sowie der übersichtliche Seitenaufbau auf der Startseite ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf die Informationen und Angebote der Patientenorganisation. Details unter www.europadonna.at

Diagnose Brustkrebs. Pro Jahr sind rund 5.400 Österreicherinnen mit dieser lebensverändernden Nachricht konfrontiert. Sie ist ein Schock und reißt den Frauen den Boden unter ihren Füßen weg. Zur psychischen Belastung kommen Fragen der Behandelbarkeit, der Bewältigung der Begleiterscheinungen der Therapie und des neuen Alltags. Europa Donna Austria ist Teil der Europäischen Brustkrebs-Koalition und versteht sich als Navigationssystem im Gesundheitswesen. Die Non-Profit-Organisation ist Informationsquelle und Anlaufstelle, die sich auch um persönliche Schicksale annimmt und vertritt Betroffene sowie Angehörige in der Öffentlichkeit und in politischen Entscheidungsprozessen. Die Mitglieder des Vorstandes sind zum Großteil selbst an Brustkrebs erkrankt. Sie kennen daher die Sorgen, Ängste und den Informationsbedarf betroffener Frauen.

Mit wenigen Klicks zur Information

Europa Donna gibt es seit inzwischen mehr als 25 Jahre. Das Motto der Patientenorganisation in Österreich „Du bist nicht allein!“ ist nun auch auf der neuen Webseite stärker sicht- und spürbar. „ Wir wollen unsere Webseite lebendig gestalten, laufend Neues integrieren und ihr ein attraktiveres, einladendes Gesicht geben “, sagt Europa Donna Austria-Präsidentin Mona Elzayat, MSc. „ Zum anderen ist es uns wichtig, den Usern gleich beim Eintritt in unsere digitale Welt zu zeigen, dass wir Antworten auf die vielen Fragen von Patientinnen haben – etwa wie man mit der Erkrankung besser umgehen kann, welche Behandlungsoptionen es gibt und wo man welche Hilfe bekommt .“ Die verbesserte Menüführung auf der Startseite ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf diese Informationen.

Patientengeschichten machen Mut

Im Zuge der Neugestaltung stehen persönliche Erfahrungen von Frauen, die an metastasiertem Brustkrebs leiden, stärker im Fokus. Elzayat: „ Die Mehrzahl aller Brustkrebsfälle, vor allem jene die früh erkannt werden, können heute geheilt werden. Beginnt der Krebs zu streuen, gilt er als unheilbar. Eine schreckliche Diagnose für betroffene Frauen .“ In Form von Videos erzählen einige dieser Patientinnen ihre Geschichten – was hat ihnen geholfen, ihre Ängste zu bewältigen, was beschäftigt sie und wie gestalten sie ihr Leben mit der Krankheit. „ Jede Patientin hat ihre eigene Geschichte und doch eint sie der Schock der Diagnose, Zukunfts- und Todesängste sowie die psychischen und körperlichen Schmerzen “, weiß die Europa Donna Austria-Präsidentin. „ Die Frauen wollen wissen, wie es anderen geht, die ein ähnliches Schicksal haben. Deshalb haben wir begonnen, Betroffene ihre Geschichten erzählen zu lassen. Sie machen damit anderen betroffenen Frauen Mut und zeigen, dass es ein Leben trotz dieser Erkrankung gibt .“ Aktuell sind die ersten drei Videos online, weitere folgen laufend. „ Gerne laden wir alle Frauen ein, die auch ihre Geschichte mit anderen teilen wollen, sich bei uns zu melden “, appelliert Elzayat.

