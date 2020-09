Neues Design und neuer Claim bei der ARS Akademie

Unter dem Motto WISSEN MACHT ERFOLG präsentiert Österreichs größter privater Seminaranbieter seinen neuen Unternehmensauftritt

Wien (OTS) - „Die ARS Akademie ermöglicht seit mehr als 20 Jahren Weiterbildung am Puls der Zeit. Dieses Bestreben wird nun perfekt durch das neue, zeitgemäße Design verstärkt und bekommt durch den Slogan WISSEN MACHT ERFOLG eine starke Konzentration auf den Wert von Bildung“, freut sich Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

Zeitgemäßes Design für Weiterbildung am Puls der Zeit

„Unser Key Visual, der prägnante Vogel mit seinem Gefieder aus Buchseiten, bleibt das wichtigste visuelle Element. Das Logo wurde gemeinsam mit der L+G Werbeagentur neugestaltet und tritt nun in frischen Farben und neuer Font auf. Gemäß unseres neuen Claims WISSEN MACHT ERFOLG geht die Flugrichtung nun steil nach oben. Bei den Farben setzen wir auf das intern kreierte „Slate Blue“ als Hauptfarbe und ergänzen dieses mit einem erfrischenden „Mutual Yellow“ als Akzentfarbe. Die Typographie basiert auf zwei Schrifttypen: „Die weiche ‚Goldplay′ für Fließtexte ermöglicht einen hohen Lesekomfort, während der All Time Classic ‚Gotham′ graphische Elemente markant hervorhebt“, geht Alexandra Zotter, Leiterin Marketing und Kommunikation der ARS Akademie, auf die Details des Rebrandings ein.

"Unsere Intention war es, den Greif von einer eher strengen und herrschenden Pose in eine aufsteigende und überblickende Pose zu bringen. Das bereits vorhandene Element des Buches wurde nun als dynamischer Flügelschlag integriert. Durch die geometrische und ausgewogene Anmutung wirkt das Logo nun deutlich freundlicher, klarer und moderner", ergänzen Matthias Strohofer und Ramona Petrovitsch, Designer der L+G Werbeagentur GmbH, die das Logo zusammen mit der ARS Akademie entwickelt haben.

Bildsprache: Menschen im Mittelpunkt

„Unsere neue Bilderwelt stellt Menschen in den Mittelpunkt, zeigt die Diversität der modernen Arbeitswelt und bietet unseren Kunden Orientierung. Denn jeder unserer 16 Fachbereiche wird durch ein eigenes Bereichsbild repräsentiert und schafft damit einen Wiedererkennungswert“, so Alexandra Zotter.

Regional und CO2-neutral: Die ARS Akademie setzt auf Nachhaltigkeit bei Werbedrucksorten



Neben dem neuen Auftritt setzt die ARS Akademie bei Druck und Versand der Großauflagen ihrer Marketingfolder verstärkt auf Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung. Neben dem CO2-neutralen Versand durch die österreichische Post kompensiert die ARS Akademie den CO2-Ausstoß ihrer Druckaufträge durch Investitionen in Projekte zur Aufforstung Österreichs.

Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 16 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

